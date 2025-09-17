Ab 18:30 Uhr LIVE: Siebenmal Landesliga am Mittwochabend

Die Aufsteiger treffen sich zum Börde-Derby: Der Oscherslebener SC empfängt den SV Irxleben. Während der OSC in der neuen Spielklasse sehr gut mit sieben Zählern gestartet ist, hat der SVI bisher drei Punkte in der Nord-Staffel auf dem Konto.

Nach der Niederlage beim VfB Ottersleben (1:4) möchte der SSV Gardelegen am Mittwochabend zurück in die Erfolgsspur. Der Ummendorfer SV kommt nach dem ersten Saisonsieg beim 3:1 über den SV 09 Staßfurt aber mit Rückenwind.

Heute, 19:00 Uhr FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde SV 08 Baalberge Baalberge 19:00 live PUSH

Der SV Baalberge muss sich in der Englischen Woche auf eine weite Reise begeben: Die Blau-Weißen sind beim FSV Saxonia Tangermünde gefordert. Während die Hausherren mit sieben Punkten auf Rang zwei stehen, ist Baalberge derzeit mit zwei Zählern Tabellenletzter.

Mit Union Schönebeck und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg stehen sich am Mittwoch zwei Teams gegenüber, die das obere Tabellendrittel der LOTTO-Landesliga-Nord anstreben. In der Vorsaison gewannen die Ilsenburger beide Duelle. Knüpfen sie in Schönebeck daran an?

Heute, 19:00 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 19:00 live PUSH

Je fünf Punkte haben der FSV Bennstedt und der SV Edelweiß Arnstedt nach drei Spieltagen in der LOTTO-Landesliga Süd auf dem Konto. Am Mittwochabend kommt es nun zum direkten Duell. In der Vorsaison konnte Bennstedt beide Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

Mit Rückenwind aus dem späten Derbysieg gegen Rot-Weiß Kemberg (4:3) tritt der VfB Gräfenhainichen die Reise zu Turbine Halle an. Die Felsenkicker würden ihrerseits gerne den ersten Dreier der Saison einfahren: Nach drei Partien stehen zwei Remis und eine Niederlage.

Als einziges Team neben dem 1. FC Zeitz konnte die LSG Lieskau bisher noch nichts Zählbares verbuchen. Dies würde der Aufsteiger gerne am Mittwoch ändern: Dann sind die Lieskauer zu Gast bei der SG Blau-Weiß Brachstedt.

