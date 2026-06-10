Ab 18:30 Uhr LIVE: Relegations-Hinspiel um die A-Junioren-Verbandsliga

– Foto: Michael Donau

Es geht um den Aufstieg in die A-Junioren-Verbandsliga: Die JSG Irxleben/Niederndodeleben und der SV Union Heyrothsberge stehen sich in dieser Woche zweimal im Duell um den letzten Startplatz in der höchsten U19-Spielklasse von Sachsen-Anhalt gegenüber.

Der 1. FC Zeitz, Staffelsieger der A-Junioren-Landesliga 4, und der MSV Eisleben, der sich in der Staffel 6 durchsetzen konnte, haben den Aufstieg bereits sichern. Weil die anderen Erstplatzierten jeweils auf den möglichen Verbandsliga-Aufstieg verzichteten, sind Zeitz und Eisleben ohne Relegationsspiele direkt aufgestiegen.

Den dritten Aufstiegsplatz spielen nun die JSG Irxleben/Niederndodeleben und der SV Union Heyrothsberge aus, die in ihren Landesliga-Staffeln jeweils auf Platz zwei ins Ziel kamen und ihr Interesse am Aufstieg bekundet haben. Das Hinspiel steigt bereits am Mittwochabend um 18:30 Uhr in Irxleben, das Rückspiel folgt am Sonntag um 11:30 Uhr in Heyrothsberge. Der Sieger nach 180 Minuten (sowie ggf. Verlängerung und Elfmeterschießen) darf in der neuen Saison in der A-Junioren-Verbandsliga antreten.