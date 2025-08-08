 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Ab 18:30 Uhr LIVE: In Sachsen wird die neue Spielzeit eröffnet

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Regionalliga bis zur Stadtliga auf einen Blick

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
Sachsenliga
LK Nord Sachsen
Landesklasse Ost

Am Freitagabend startet unter dem Dach des Sächsischen Fußball-Verbandes die neue Saison. In der Sachsenliga sowie den drei Staffeln der Landesklasse wird die Spielzeit ebenso eröffnet wie in der Stadtliga Leipzig. Außerdem rollt in der Regionalliga Nordost und in der Oberliga Süd der Ball. Hier findet ihr die Ansetzungen des Tages:

Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
19:00live

Oberliga Süd

Heute, 18:30 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
18:30

Sachsenliga

Heute, 19:00 Uhr
SSV Markranstädt
SSV MarkranstädtMarkranstädt
SV Lipsia Eutritzsch
SV Lipsia EutritzschSV Lipsia
19:00live

Landesklasse Nord

Heute, 18:30 Uhr
Bornaer SV 91
Bornaer SV 91Borna
Meißner SV 08
Meißner SV 08Meißner SV
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Panitzsch/Borsdorf 1920
SV Panitzsch/Borsdorf 1920Panitzsch
VfB Zwenkau 02
VfB Zwenkau 02VfB Zwenkau
18:30

Landesklasse Ost

Heute, 18:30 Uhr
Radeberger SV
Radeberger SVRadeberg
SV Aufbau Deutschbaselitz
SV Aufbau DeutschbaselitzSV Aufbau
18:30

Landesklasse West

Heute, 18:30 Uhr
SV Merkur 06 Oelsnitz
SV Merkur 06 OelsnitzOelsnitz
VfB Schöneck 1912
VfB Schöneck 1912VfB Schöneck
18:30

Stadtliga Leipzi

Heute, 18:30 Uhr
TuS Leutzsch 1990
TuS Leutzsch 1990Leutzsch
SSV Markranstädt
SSV MarkranstädtMarkranstädt II
18:30

Heute, 19:45 Uhr
Leipziger SV Südwest
Leipziger SV SüdwestLSV Südwest
SV Mölkau 04
SV Mölkau 04Mölkau
19:45

