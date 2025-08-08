Ab 18:30 Uhr LIVE: In Sachsen wird die neue Spielzeit eröffnet

Am Freitagabend startet unter dem Dach des Sächsischen Fußball-Verbandes die neue Saison. In der Sachsenliga sowie den drei Staffeln der Landesklasse wird die Spielzeit ebenso eröffnet wie in der Stadtliga Leipzig. Außerdem rollt in der Regionalliga Nordost und in der Oberliga Süd der Ball. Hier findet ihr die Ansetzungen des Tages:

Oberliga Süd

Heute, 18:30 Uhr SC Freital SC Freital Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 18:30 PUSH

Sachsenliga

Heute, 19:00 Uhr SSV Markranstädt Markranstädt SV Lipsia Eutritzsch SV Lipsia 19:00 live PUSH

Landesklasse Nord

Heute, 18:30 Uhr Bornaer SV 91 Borna Meißner SV 08 Meißner SV 18:30 PUSH

Landesklasse Ost

Heute, 18:30 Uhr Radeberger SV Radeberg SV Aufbau Deutschbaselitz SV Aufbau 18:30 PUSH

Landesklasse West

Heute, 18:30 Uhr SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck 18:30 PUSH

Stadtliga Leipzi

Heute, 18:30 Uhr TuS Leutzsch 1990 Leutzsch SSV Markranstädt Markranstädt II 18:30 PUSH

Heute, 19:45 Uhr Leipziger SV Südwest LSV Südwest SV Mölkau 04 Mölkau 19:45 PUSH

