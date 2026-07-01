Ab 18:30 Uhr LIVE: Erster Auftritt des 1. FC Magdeburg im Livestream

Wie in den vergangenen Jahren üblich, bestreiten die Elbestädter ihre ersten Vorbereitungsspiele bei Amateurclubs aus der Region. Einerseits ist es für die Zweitliga-Profis ein lockerer Aufgalopp. Andererseits ist es für die Gastgeber ein Highlight und für die FCM-Fans eine Chance, ihre Mannschaft hautnah zu erleben. Neben der SG Blau-Weiß Neuenhofe darf sich auch der FSV Havelberg aus der Altmark über Besuch vom Zweitligisten freuen. Auch diese Partie am Samstag überträgt die Volksstimme live.