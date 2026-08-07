Ab 18:30 Uhr LIVE: Eröffnungsspiel der Verbandsliga im Livestream

– Foto: Leon Tim

Am Freitagabend fällt der Startschuss zur neuen Verbandsliga-Saison: Der Aufsteiger VfB Ottersleben empfängt den SV Fortuna Magdeburg zum Stadtderby. In der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird das spannende Duell im kostenlosen Livestream übertragen.

In Testspielen konnten die Ottersleber in den vergangenen beiden Sommern jeweils gegen die Fortunen gewinnen. Gelingt der Elf von Oliver Malchau nun auch als Aufsteiger ein Erfolg auf der großen Bühne des Verbandsliga-Eröffnungsspiels?

Mit der Mediathek von der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung wurde eine neue Heimat für Livestreams aus dem Amateurfußball in Sachsen-Anhalt geschaffen. So können Interessierte das Magdeburger Stadtderby am Freitagabend im kostenlosen, automatisierten Livestream verfolgen.