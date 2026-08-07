 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Eröffnungsspiel der Verbandsliga im Livestream

Verbandsliga +++ Mit dem Derby zwischen dem VfB Ottersleben und dem SV Fortuna Magdeburg beginnt die Saison

von Kevin Gehring · Gestern, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Leon Tim

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Am Freitagabend fällt der Startschuss zur neuen Verbandsliga-Saison: Der Aufsteiger VfB Ottersleben empfängt den SV Fortuna Magdeburg zum Stadtderby. In der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung wird das spannende Duell im kostenlosen Livestream übertragen.

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
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SV Fortuna Magdeburg
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>> VfB Ottersleben gegen SV Fortuna Magdeburg im Livestream: (hier klicken)

In Testspielen konnten die Ottersleber in den vergangenen beiden Sommern jeweils gegen die Fortunen gewinnen. Gelingt der Elf von Oliver Malchau nun auch als Aufsteiger ein Erfolg auf der großen Bühne des Verbandsliga-Eröffnungsspiels?

>> Die neue Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung

Mit der Mediathek von der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung wurde eine neue Heimat für Livestreams aus dem Amateurfußball in Sachsen-Anhalt geschaffen. So können Interessierte das Magdeburger Stadtderby am Freitagabend im kostenlosen, automatisierten Livestream verfolgen.