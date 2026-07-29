 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anne Weimer

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Am Dienstagabend wird wieder vielerorts getestet. Unter anderem läuft der Oberligist SG Union Sandersdorf bei den A-Junioren des JFV Neuseenland auf. Mit dem SV Dessau 05, dem SV 1890 Westerhausen, dem Haldensleber SC, dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau sind gleich fünf Verbandsligisten im Testspielen im Einsatz. Außerdem sind Oberligist VfL Halle 96 und Verbandsliga-Aufsteiger SG Reppichau beim Blitzturnier des Landesligisten SG Blau-Weiß Brachstedt zu Gast. Die Ansetzungen und Liveticker am Mittwochabend in der Übersicht:

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Heute, 18:30 Uhr
SG Uetz/Angern/Mahlwinkel
SG Uetz/Angern/MahlwinkelSG Uetz/Angern/Mahlwinkel
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde III
18:30

Heute, 18:30 Uhr
JFV Neuseenland
JFV NeuseenlandNeuseenland
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
18:30

Heute, 18:30 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau II
Hallescher SC
Hallescher SCHallescherSC
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
SV Beuna
SV BeunaBeuna
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Naunhof 1920
SV Naunhof 1920SV Naunhof
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Eintracht Ebendorf
SG Eintracht EbendorfEbendorf
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
ASG Vorwärts Dessau
ASG Vorwärts DessauASG Vorwärts
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
19:00

Heute, 19:00 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
19:00

Heute, 19:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Lappwald
SG LappwaldSG Lappwald
MTV Weferlingen
MTV WeferlingenWeferlingen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Seehausen/Börde
SV Seehausen/BördeSeehausen
TSV Grün-Weiß Bregenstedt
TSV Grün-Weiß BregenstedtBregenstedt
19:00

Heute, 19:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen II
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
19:00

Heute, 19:45 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
19:45

Heute, 20:45 Uhr
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
20:45

Blitzturnier der SG Blau-Weiß Brachstedt

Heute, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
19:00live

Heute, 19:55 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
19:55

Heute, 20:50 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
20:50live