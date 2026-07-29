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Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Mittwochabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick
Am Dienstagabend wird wieder vielerorts getestet. Unter anderem läuft der Oberligist SG Union Sandersdorf bei den A-Junioren des JFV Neuseenland auf. Mit dem SV Dessau 05, dem SV 1890 Westerhausen, dem Haldensleber SC, dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau sind gleich fünf Verbandsligisten im Testspielen im Einsatz. Außerdem sind Oberligist VfL Halle 96 und Verbandsliga-Aufsteiger SG Reppichau beim Blitzturnier des Landesligisten SG Blau-Weiß Brachstedt zu Gast. Die Ansetzungen und Liveticker am Mittwochabend in der Übersicht:
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