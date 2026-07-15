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Allgemeines
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Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Mittwochabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick
Das Testen für die neue Saison 2026/27 nimmt allmählich wieder an Fahrt auf. So stehen am Mittwochabend eine Reihe an Spielen im Programm. Unter anderem sind die Verbandsligisten SV Blau-Weiß Zorbau und SV Fortuna Magdeburg im Einsatz.
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