 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Laura Bornemann

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 5
Landesklasse 6

Das Thermometer ist wieder auf Temperaturen im Plusbereich gestiegen - und nach und nach lassen auch die Fußballplätze allmählich wieder reguläre Bedingungen zu. Die Vereine nutzen das, um mit Blick auf den nahenden Start der zweiten Saisonhälfte zu testen. So kommt es am Mittwochabend unter anderem zum Duell zwischen dem Verbandsligisten FSV Barleben und dem Oberligisten 1. FC Lok Stendal. Mit dem VfB Merseburg ist zudem ein weiterer Verbandsliga-Vertreter gefordert. Gegner TSV Leuna ist einer von sechs Landesligisten, die am Mittwoch spielen.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 18:30 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
18:30

Heute, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
18:30

Heute, 18:30 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
18:30

Heute, 19:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
SV Concordia Schenkenberg
SV Concordia SchenkenbergSchenkenberg
19:00

Heute, 19:15 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
19:15live

Heute, 19:30 Uhr
SG Olympia 1896 Leipzig
SG Olympia 1896 LeipzigOlympia
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
19:30