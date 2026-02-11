Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Mittwochabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick
Das Thermometer ist wieder auf Temperaturen im Plusbereich gestiegen - und nach und nach lassen auch die Fußballplätze allmählich wieder reguläre Bedingungen zu. Die Vereine nutzen das, um mit Blick auf den nahenden Start der zweiten Saisonhälfte zu testen. So kommt es am Mittwochabend unter anderem zum Duell zwischen dem Verbandsligisten FSV Barleben und dem Oberligisten 1. FC Lok Stendal. Mit dem VfB Merseburg ist zudem ein weiterer Verbandsliga-Vertreter gefordert. Gegner TSV Leuna ist einer von sechs Landesligisten, die am Mittwoch spielen.
Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!