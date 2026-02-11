Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Mittwochabend in der Übersicht

– Foto: Laura Bornemann

Das Thermometer ist wieder auf Temperaturen im Plusbereich gestiegen - und nach und nach lassen auch die Fußballplätze allmählich wieder reguläre Bedingungen zu. Die Vereine nutzen das, um mit Blick auf den nahenden Start der zweiten Saisonhälfte zu testen. So kommt es am Mittwochabend unter anderem zum Duell zwischen dem Verbandsligisten FSV Barleben und dem Oberligisten 1. FC Lok Stendal. Mit dem VfB Merseburg ist zudem ein weiterer Verbandsliga-Vertreter gefordert. Gegner TSV Leuna ist einer von sechs Landesligisten, die am Mittwoch spielen.