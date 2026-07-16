 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Philipp Steinhoff

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Verbandsliga
Landesklasse 6

Das Testen für die neue Saison 2026/27 nimmt allmählich wieder an Fahrt auf. Auch am Donnerstag stehen wieder einige Partien im Programm. Unter anderem nehmen es die Regionalliga-Frauen des 1. FC Magdeburg in Burg mit dem Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam auf.

Oberligist VfL Halle 96 ist zu Gast beim Landesklasse-Vertreter SV Braunsbedra. Und mit dem VfB Sangerhausen (gegen den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen) und der SG Reppichau (beim SV Blau-Weiß Loburg) sind auch zwei Verbandsligisten im Einsatz. Alle Testspiele des Abends auf einen Blick.

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Heute, 18:30 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1. FFC Turbine Potsdam
1. FFC Turbine PotsdamPotsdam
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
FSV Blau-Weiß Biere
FSV Blau-Weiß BiereBiere
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
VfB Blau-Weiß Voigtstedt
VfB Blau-Weiß VoigtstedtBW Voigstedt
19:00live

Heute, 19:15 Uhr
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
19:15