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Allgemeines
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Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Donnerstagabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick
Das Testen für die neue Saison 2026/27 nimmt allmählich wieder an Fahrt auf. Auch am Donnerstag stehen wieder einige Partien im Programm. Unter anderem nehmen es die Regionalliga-Frauen des 1. FC Magdeburg in Burg mit dem Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam auf.
Oberligist VfL Halle 96 ist zu Gast beim Landesklasse-Vertreter SV Braunsbedra. Und mit dem VfB Sangerhausen (gegen den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen) und der SG Reppichau (beim SV Blau-Weiß Loburg) sind auch zwei Verbandsligisten im Einsatz. Alle Testspiele des Abends auf einen Blick.
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