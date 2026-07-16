Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Donnerstagabend in der Übersicht

– Foto: Philipp Steinhoff

Das Testen für die neue Saison 2026/27 nimmt allmählich wieder an Fahrt auf. Auch am Donnerstag stehen wieder einige Partien im Programm. Unter anderem nehmen es die Regionalliga-Frauen des 1. FC Magdeburg in Burg mit dem Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam auf.

Oberligist VfL Halle 96 ist zu Gast beim Landesklasse-Vertreter SV Braunsbedra. Und mit dem VfB Sangerhausen (gegen den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen) und der SG Reppichau (beim SV Blau-Weiß Loburg) sind auch zwei Verbandsligisten im Einsatz. Alle Testspiele des Abends auf einen Blick.