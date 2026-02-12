 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Strohbach

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
Heute, 18:30 Uhr
SV Wacker Helbra
SV Wacker HelbraHelbra
BSC Blankenheim 1920
BSC Blankenheim 1920Blankenheim
18:30
Spieltext Helbra - Blankenheim

Heute, 18:30 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten II
VfL Querfurt
VfL QuerfurtQuerfurt
18:30
Spieltext Stedten II - Querfurt

Heute, 18:30 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
0
0
Spieltext Sangerhausen - VfB Artern

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
18:30
Spieltext Zorbau - Großgrimma

Heute, 18:30 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
18:30
Spieltext Altenwedding - Calbe

Heute, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben II
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
18:30
Spieltext Oschersleben II - Kroppenstedt

Heute, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
18:30
Spieltext Kemberg - Dessau 05

Heute, 19:00 Uhr
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
19:00
Spieltext Borussia Bra - SSV Warnau

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben II
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
19:00
Spieltext MSV Eisleben II - SG Bräunrode

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
19:00live
Spieltext Amsdorf - Wettin

Heute, 19:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
19:00live
Spieltext RW Zerbst - Eintr Köthen

Heute, 19:00 Uhr
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
19:00
Spieltext SG Dessau 05 - Wörlitz

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
19:00
Spieltext Zeitz - Wengelsdorf

Heute, 19:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
19:00live
Spieltext Roßlau - Landsberg

Heute, 19:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
19:00
Spieltext Quedlinburg - Rotation ASL

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
Burger BC
Burger BCBurger BC II
19:00
Spieltext Gommern - Burger BC II

Heute, 19:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
19:00
Spieltext BSV 79 - OhreKicker

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
19:00
Spieltext Gröningen - Osterweddinger ...

Heute, 19:15 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt III
SC Seeland
SC SeelandSeeland
19:15
Spieltext Halbe

Heute, 19:15 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
19:15
Spieltext Turbine - Ammendorf

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
19:30live
Spieltext Bitterfeld - CFC Germania