 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Landesklasse-Vertreter bis zum Kreisklassisten auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Peter Poloczek

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2. Kreisklasse St. 1
Nordsachsenliga
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
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Heute, 18:00 Uhr
SG Empor Klein-Wanzleben
SG Empor Klein-WanzlebenKl.Wanzleben
SV Aufbau Empor Ost
SV Aufbau Empor OstEmpor Ost
18:00

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Gelb Ströbeck
SV Grün-Gelb StröbeckStröbeck
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
3
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
SV Blau-Weiß 90 Wallwitz
SV Blau-Weiß 90 WallwitzWallwitz
2
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSG Blau-Weiß Großlehna
TSG Blau-Weiß GroßlehnaBW Großlehna
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna II
4
6

Heute, 18:30 Uhr
BSV Borussia Blösien
BSV Borussia BlösienBlösien
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
SG Rothenburg/Wettin II
SG Rothenburg/Wettin IISG Rothenburg/Wettin II
10
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Germania Schafstädt
SV Germania SchafstädtSchafstädt
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle
1
2

Heute, 18:30 Uhr
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
4
6

Heute, 18:30 Uhr
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern
LSG Löbnitz
LSG LöbnitzLöbnitz
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FSV Blau-Weiß Borau
FSV Blau-Weiß BorauBorau
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
0
7

Heute, 18:45 Uhr
SV Merseburg-Meuschau
SV Merseburg-MeuschauMeuschau
HuSG Union Hohenweiden
HuSG Union HohenweidenHohenweiden
3
1

Heute, 18:45 Uhr
FC Hertha Osternienburg
FC Hertha OsternienburgOsternienb.
SG Trinum/Kleinpaschleben
SG Trinum/KleinpaschlebenSG Trinum/Kleinpaschleben
3
2

Heute, 18:45 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
TSV 1893 Langeln
TSV 1893 LangelnLangeln
2
1

Heute, 19:00 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
19:00

Heute, 19:00 Uhr
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Post TSV Halle
Post TSV HallePost Halle
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
0
1

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
SV Concordia Schenkenberg
SV Concordia SchenkenbergSchenkenberg
1
2

Heute, 19:00 Uhr
SG 1955 Lüttgenrode
SG 1955 LüttgenrodeLüttgenrode
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
1
1

Heute, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
Burger BC
Burger BCBurger BC II
1
1

Heute, 19:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe II
HSG Süplingen/Haldensleben II
HSG Süplingen/Haldensleben IIHSG Süplingen/Haldensleben II
0
3

Heute, 19:00 Uhr
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle II
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
19:00

Heute, 19:15 Uhr
SV Lokomotive Jerichow
SV Lokomotive JerichowJerichow
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde II
19:15

Heute, 19:30 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
2
0