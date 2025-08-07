Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Donnerstagabend in der Übersicht

Auch am Donnerstagabend geht das Testen weiter. Mit dem SV 09 Staßfurt, im Benefizkick gegen die Handballer des HV Rot-Weiß Staßfurt, dem SV Blau-Weiß Farnstädt und dem TSV Blau-Weiß Brehna sind unter anderem auch drei Landesligisten im Einsatz. Hier findet ihr alle Ansetzungen des Abends:

Heute, 19:00 Uhr SG Traktor Schermen Schermen Burger BC Burger BC II 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Eintracht Gommern Gommern FSV Barleben Barleben II 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr Quedlinburger SV Quedlinburg FSV 1920 Sargstedt Sargstedt 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr LSG Prosigk Prosigk CFC Germania 03 CFC Germania II 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Germania Klietz Klietz FSV Havelberg Havelberg 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr TSV Hadmersleben Hadmersleben SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD II 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV 09 Staßfurt Staßfurt HV Rot Weiß Staßfurt HV Rot Weiß Staßfurt 19:00 live PUSH

