 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Donnerstabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Verbandsligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Leon Thiepold

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LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 6
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Heute, 18:30 Uhr
HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen IIHSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
SG WSG 10 Schönebeck/Felgeleben II
SG WSG 10 Schönebeck/Felgeleben IISG WSG 10 Schönebeck/Felgeleben II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
TSV Tröglitz
TSV TröglitzTröglitz
SV Kretzschau
SV KretzschauKretzschau
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG Germania Wulferstedt
SG Germania WulferstedtWulferstedt
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
KSV Lützkendorf
KSV LützkendorfLützkendorf
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SG Blau-Weiß Quellendorf
SG Blau-Weiß QuellendorfQuellendorf
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Zöschen
SV ZöschenZöschen
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
18:30live

Heute, 18:45 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
18:45live

Heute, 19:00 Uhr
SG Thalbürgel / SV Bürgel
SG Thalbürgel / SV BürgelSG Thalbürgel
Droyßiger SG 1886
Droyßiger SG 1886Droyßiger SG
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FSG Asse-Elm
FSG Asse-ElmFSG Asse-Elm
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
SV Kaiserpfalz
SV KaiserpfalzSV Kaiserpfalz
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Baasdorf
SV Blau-Weiß BaasdorfBaasdorf
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Leipzig 02
SV Fortuna Leipzig 02Fortuna 02
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FSV Löberitz
FSV LöberitzLöberitz
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Mildensee
SV MildenseeMildensee
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain. II
19:00