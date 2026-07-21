 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Dienstagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisligisten auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Bartaune

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Landesklasse 5

Nach dem Testspiel-Marathon am Wochenende geht es unter der Woche weiter. Vom Oberligisten SG Union Sandersdorf bis zum Kreisligisten wird am Dienstagabend getestet. Hier findet ihr alle Ansetzungen und Liveticker in der Übersicht.

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Heute, 18:30 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
VfL Kalbe
VfL KalbeKalbe
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Roitzsch
SV RoitzschRoitzsch
FV Bad Düben 1921
FV Bad Düben 1921Bad Düben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
18:30

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Kickers 94 Markkleeberg
Kickers 94 MarkkleebergKickers 94
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
19:00live