Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Dienstagabend in der Übersicht

– Foto: Jim Bergemann

Das Eis ist aufgetaut, die Plätze sind geräumt: Nach Wochen des Wartens nimmt der Testspielbetrieb langsam wieder an Fahrt auch. Nachdem schon am Sonnabend eine Reihe von Spielen waren und auch am Sonntag dem Winterwetter getrotzt wurde, geht es am Dienstagabend munter weiter. Unter anderem ist Oberligist VfL Halle 96 beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena zu Gast. Außerdem sind mit dem SV Blau-Weiß Dölau, dem BSV Halle-Ammendorf, dem SC Bernburg und dem SV Westerhausen auch vier Verbandsligisten im Einsatz.