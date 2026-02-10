 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Testspiele am Dienstagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages auf einen Blick

Das Eis ist aufgetaut, die Plätze sind geräumt: Nach Wochen des Wartens nimmt der Testspielbetrieb langsam wieder an Fahrt auch. Nachdem schon am Sonnabend eine Reihe von Spielen waren und auch am Sonntag dem Winterwetter getrotzt wurde, geht es am Dienstagabend munter weiter. Unter anderem ist Oberligist VfL Halle 96 beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena zu Gast. Außerdem sind mit dem SV Blau-Weiß Dölau, dem BSV Halle-Ammendorf, dem SC Bernburg und dem SV Westerhausen auch vier Verbandsligisten im Einsatz.

Heute, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SSV Markranstädt
SSV MarkranstädtMarkranstädt
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
VfL Gehrden
VfL GehrdenGehrden
Abgesagt

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz II
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
19:00

Heute, 19:15 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben II
SV Gutenswegen Klein Ammensleben
SV Gutenswegen Klein AmmenslebenGutenswegen
19:15

Heute, 19:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
19:30live