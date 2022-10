Ab 18:30 Uhr LIVE: Die Partien am Freitagabend in der Übersicht Alle Ansetzungen des Tages von den Herren und A-Junioren auf einen Blick

Nach dem zurückliegenden verlängerten Wochenende geht es schon am Freitagabend wieder um Punkte. Viermal rollt in der Verbandsliga der Ball - unter anderen ist Tabellenführer SSC Weißenfels beim BSV Halle-Ammendorf zu Gast. Alle Ansetzungen des Tages in der Übersicht: