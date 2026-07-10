Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ab 18:30 Uhr LIVE: Der Startschuss zum Sparkassen-Cup
Sparkassen-Cup +++ Am Freitagabend gehen die ersten vier Partien über die Bühne
Am Freitagabend startet der traditionelle Sparkassen-Cup im Salzlandkreis in seine nunmehr 24. Auflage. Zum Auftakt stehen insgesamt vier Partien auf dem Programm: Landesklassist 1. FSV Nienburg empfängt Landesligist SV 09 Staßfurt, Salzlandligist MTV Welsleben begrüßt den Landesligisten Union Schönebeck, der SV Blau-Weiß Pretzien fordert den Egelner SV Germania zum Kreisoberliga-Duell und der SV Eintracht Peißen aus der Kreisliga fordert den Salzlandligisten BSC Biendorf heraus.
Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!