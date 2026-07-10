 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Der Startschuss zum Sparkassen-Cup

Sparkassen-Cup +++ Am Freitagabend gehen die ersten vier Partien über die Bühne

von Kevin Gehring · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Bartaune

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Sparkassen-Cup
SC Bernburg
Staßfurt
Baalberge
U.Schönebeck

Am Freitagabend startet der traditionelle Sparkassen-Cup im Salzlandkreis in seine nunmehr 24. Auflage. Zum Auftakt stehen insgesamt vier Partien auf dem Programm: Landesklassist 1. FSV Nienburg empfängt Landesligist SV 09 Staßfurt, Salzlandligist MTV Welsleben begrüßt den Landesligisten Union Schönebeck, der SV Blau-Weiß Pretzien fordert den Egelner SV Germania zum Kreisoberliga-Duell und der SV Eintracht Peißen aus der Kreisliga fordert den Salzlandligisten BSC Biendorf heraus.

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Freitag

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
18:30

Heute, 18:30 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
18:30

Heute, 18:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
19:00live

Samstag

Morgen, 15:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SSV Eintracht Winningen-ReinstedtSSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SV Warthe Hakeborn
SV Warthe HakebornHakeborn
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
SV Rot-Weiß Groß RosenburgGr.Rosenburg
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Glöthe
VfB GlötheGlöthe
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Neugattersleben
VfB NeugatterslebenNeugattersl.
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
Abgesagt

Sonntag

So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
FSV Eiche Pobzig
FSV Eiche PobzigPobzig
SC Seeland
SC SeelandSeeland
14:00live

So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
14:00live

So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf
14:00live

So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live