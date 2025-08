Ab 18:30 Uhr LIVE: Der Hallesche FC testet bei einem Oberligisten

Im Liga-Alltag können beide Teams auf einen erfolgreichen Auftakt zurückblicken: Die SG Union Sandersdorf startete am Wochenende mit einem 2:1-Erfolg in die neue Saison der Oberliga Süd, der Hallesche FC hat in der Regionalliga Nordost sechs Punkte aus den ersten zwei Partien auf dem Konto. Am Dienstagabend nun testen Union und der HFC gegeneinander.