Ab 18:30 Uhr LIVE: Der erste Auftritt des Halleschen FC im Livestream Regionalliga Nordost +++ Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt die Partie beim TSV Kickers Gonnatal von Kevin Gehring · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Wäldchen

Nach dem Trainingsauftakt am Donnerstagabend bekommen die Fans des Halleschen FC am Freitag bereits die Chance, ihre Mannschaft wieder unter Spielbedingungen zu sehen. Zum ersten Auftritt der diesjährigen Sommertour gastiert der Regionalligist beim TSV Kickers Gonnatal in Mansfeld-Südharz. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt im kostenfreien Livestream.

Heute, 18:30 Uhr TSV Kickers 66 Gonnatal Gonnatal Hallescher FC HallescherFC 18:30 PUSH

Für den TSV Kickers Gonnatal ist es das große Highlight zum 60. Geburtstag. Im Jahr 1966 erblickte die BSG Traktor Gonnatal - als gemeinsamer Club der Dörfer Gonna, Obersorf, Pölsfeld und Grillenberg - das Licht der Welt. Kurz nach der politischen Wende schaffte man im Gonnatal sogar zweimal den Aufstieg in die Landesliga. In den vergangenen Jahren hat man sich zwischen der Kreisoberliga und der Landesklasse, aus der man in dieser Saison mit nur drei Punkten abgestiegen ist, bewegt.