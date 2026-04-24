 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Janek Grothaus

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
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Verbandsliga

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
18:30

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
19:00

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
19:00live

Landesklasse 4

Heute, 18:30 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
19:00live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
19:00live

Landesklasse 6

Heute, 19:30 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
19:30live

Frauen-Regionalklasse 1

Heute, 18:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
18:00

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 19:00 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt II
19:00

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern
19:00live

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
19:30live

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
18:30

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
19:00

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel II
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
FC Jübar/Bornsen
FC Jübar/BornsenJübar-Born.
19:30

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SG Freyburg / Gleina
SG Freyburg / GleinaSG Freyburg II
18:30live

1. Kreisklasse 1 - Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
18:30

1. Kreisklasse - Mansfeld-Südharz

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
18:00live

1. Kreisklasse - Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
Kickers Seehausen
Kickers SeehausenSeehausen II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Wust/Schönhausen II
SG Wust/Schönhausen IISG Wust/Schönhausen II
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben II
19:00

Stadtliga Kleinfeld - Magdeburg

Heute, 19:30 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
19:30

Heute, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SG Eintracht Ebendorf
SG Eintracht EbendorfEbendorf
19:30

Kreisklasse Kleinfeld Meisterrunde - Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
18:30

Kreisklasse Kleinfeld Platzierungsrunde - Salzlandkreis

Stadtklasse Alte Herren - Magdeburg

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
Abgesagt

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
19:00live

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
-
-
§ Urteil

Heute, 18:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
Abgesagt

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 18:30 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
18:30

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 18:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
19:00live

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 18:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
18:00live

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 18:30 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
18:30live