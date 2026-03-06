 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der 2. Bundesliga bis zur Kreisliga auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ulf Schubert

2. Bundesliga

Heute, 18:30 Uhr
SV 07 Elversberg
SV 07 ElversbergSV 07 Elversberg
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
0

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
19:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 18:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
19:30

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
19:00live

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
19:15live

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
19:00live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
19:00live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
19:00live

Landesklasse 6

Heute, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
19:00live

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 19:00 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
SG Spergau
SG SpergauSpergau
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
SV Beuna
SV BeunaBeuna
19:00live

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
19:30live

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt
18:30

Bördeoberliga

Heute, 19:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
19:00live

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
19:00live

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
-
-
§ Urteil

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
0
0

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SG Balgstädt/BSC Laucha II
SG Balgstädt/BSC Laucha IISG Balgstädt/BSC Laucha II
18:00

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels II
18:30

Kreisliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
19:00live

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 19:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
19:00live