Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga im Livestream

Der SSC Weißenfels und die SG Union Sandersdorf sind mit Siegen in die neue Saison der NOFV-Oberliga Süd gestartet. Während der Neuling aus dem Burgenlandkreis mit 3:0 beim Mitaufsteiger 1. FC Frankfurt/Oder gewann, setzte sich die SG Union Sandersdorf mit 3:1 gegen den VfB Krieschow durch. Am Freitagabend kommt es zum direkten Duell.
Diese hatte es in den vergangenen Jahren trotz des Klassenunterschieds regelmäßig gegeben. In den letzten drei Wintern standen sich die Weißenfelser und die Sandersdorfer jeweils in Testspielen gegenüber - und alle drei Mal ging der Saalesportclub am Ende als Sieger hervor. Zuletzt gewann der SSC im Januar 2026 als Verbandsligist mit 4:3 in Sandersdorf.
Seit dem Sommer allerdings ist der Klassenunterschied Geschichte. Nach der erstmaligen Landesmeisterschaft des SSC Weißenfels in Sachsen-Anhalt kommt es zum Wiedersehen in der Oberliga. Kann der Aufsteiger seinen Lauf aus den vergangenen Testspielen dann auch ins Punktspiel übertragen oder nimmt der Oberliga-Stammgast aus Sandersdorf die Punkte mit?
Fans und Interessierte können das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga Süd am Freitagabend in der neuen Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme im Livestream verfolgen. Für Digital-Abonnenten beider Zeitungen sowie für Streaming-Abonnenten ist die Übertragung inklusive.