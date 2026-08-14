Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga im Livestream

Diese hatte es in den vergangenen Jahren trotz des Klassenunterschieds regelmäßig gegeben. In den letzten drei Wintern standen sich die Weißenfelser und die Sandersdorfer jeweils in Testspielen gegenüber - und alle drei Mal ging der Saalesportclub am Ende als Sieger hervor. Zuletzt gewann der SSC im Januar 2026 als Verbandsligist mit 4:3 in Sandersdorf.

Seit dem Sommer allerdings ist der Klassenunterschied Geschichte. Nach der erstmaligen Landesmeisterschaft des SSC Weißenfels in Sachsen-Anhalt kommt es zum Wiedersehen in der Oberliga. Kann der Aufsteiger seinen Lauf aus den vergangenen Testspielen dann auch ins Punktspiel übertragen oder nimmt der Oberliga-Stammgast aus Sandersdorf die Punkte mit?