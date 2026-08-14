 2026-08-13T12:20:01.944Z

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Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga im Livestream

Oberliga Süd +++ Der Aufsteiger SSC Weißenfels empfängt die SG Union Sandersdorf

von Kevin Gehring · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sophie Lisker

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NOFV-Oberliga Süd
SSC Weißenfels
Sandersdorf

Der SSC Weißenfels und die SG Union Sandersdorf sind mit Siegen in die neue Saison der NOFV-Oberliga Süd gestartet. Während der Neuling aus dem Burgenlandkreis mit 3:0 beim Mitaufsteiger 1. FC Frankfurt/Oder gewann, setzte sich die SG Union Sandersdorf mit 3:1 gegen den VfB Krieschow durch. Am Freitagabend kommt es zum direkten Duell.

Heute, 18:30 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
18:30live

Diese hatte es in den vergangenen Jahren trotz des Klassenunterschieds regelmäßig gegeben. In den letzten drei Wintern standen sich die Weißenfelser und die Sandersdorfer jeweils in Testspielen gegenüber - und alle drei Mal ging der Saalesportclub am Ende als Sieger hervor. Zuletzt gewann der SSC im Januar 2026 als Verbandsligist mit 4:3 in Sandersdorf.

>> SSC Weißenfels gegen SG Union Sandersdorf im Livestream: (hier klicken)

Seit dem Sommer allerdings ist der Klassenunterschied Geschichte. Nach der erstmaligen Landesmeisterschaft des SSC Weißenfels in Sachsen-Anhalt kommt es zum Wiedersehen in der Oberliga. Kann der Aufsteiger seinen Lauf aus den vergangenen Testspielen dann auch ins Punktspiel übertragen oder nimmt der Oberliga-Stammgast aus Sandersdorf die Punkte mit?

>> Die neue Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung

Fans und Interessierte können das Sachsen-Anhalt-Duell der Oberliga Süd am Freitagabend in der neuen Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme im Livestream verfolgen. Für Digital-Abonnenten beider Zeitungen sowie für Streaming-Abonnenten ist die Übertragung inklusive.