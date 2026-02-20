Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

– Foto: Sportfotografie Brückner

Am Freitagabend herrscht auf den Sportplätzen in Sachsen-Anhalt wieder reger Betrieb. In Pflicht- und Punkspielen geht es zur Sache. Unter anderem empfängt die U23 des 1. FC Magdeburg den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost.

In der Verbandsliga wird mit dem Duell zwischen dem VfB Sangerhausen und dem SV Blau-Weiß Zorbau das neue Jahr eröffnet. Außerdem warten spannende Partien im engen Titelrennen der beiden Landesliga-Staffeln - die Begegnung zwischen dem VfB Ottersleben und dem Oscherslebener SC wird dabei im exklusiven Livestream übertragen. Spannung verspricht auch das zweite Viertelfinale im Polytan-Landespokal zwischen der SG Union Sandersdorf und dem FC Stahl Aken.

In den Testspielen sind derweil mit dem SSC Weißenfels II, dem 1. SV Sennewitz oder dem SV Eintracht Osterwieck einige Spitzenteam aus der Landesklasse am Start und wollen am Feinschliff für die zweite Saisonhälfte arbeiten.