Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker aus den Pflicht- und Testspielen des Tages in der Übersicht
Am Freitagabend herrscht auf den Sportplätzen in Sachsen-Anhalt wieder reger Betrieb. In Pflicht- und Punkspielen geht es zur Sache. Unter anderem empfängt die U23 des 1. FC Magdeburg den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost.
In den Testspielen sind derweil mit dem SSC Weißenfels II, dem 1. SV Sennewitz oder dem SV Eintracht Osterwieck einige Spitzenteam aus der Landesklasse am Start und wollen am Feinschliff für die zweite Saisonhälfte arbeiten.
Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!