Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Von der Regionalliga bis zur Kreisliga geht es am Freitagabend um Punkte. Hier findet ihr alle Ansetzungen des Tages in der praktischen Übersicht.

Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
19:00live

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
19:00

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
19:00live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
19:00live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
19:00live

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
0
0

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
19:00live

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SG Pretzier / Chüden
SG Pretzier / ChüdenSG Pretzier
19:30live

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
VfB Borussia Görzig
VfB Borussia GörzigGörzig
19:00live

Bördeliga

Heute, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben II
SG Empor Klein-Wanzleben
SG Empor Klein-WanzlebenKl.Wanzleben
18:30

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 18:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
18:00

