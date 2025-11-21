Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Heute, 19:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen SG Rot-Weiß Thalheim Thalheim 0 0 PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 18:30 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt TSV Leuna Leuna 0 1 PUSH

Heute, 19:30 Uhr Turbine Halle Turbine CFC Germania 03 CFC Germania 19:30 live PUSH

Landesklasse 1

Landesklasse 4

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr Zörbiger FC Zörbig SSV 90 Landsberg Landsberg 1 0 PUSH

Heute, 19:00 Uhr BSV Halle-Ammendorf Ammendorf II FC Eintracht Köthen Eintr Köthen 1 0 PUSH

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf II SG Reppichau Reppichau II 1 0 PUSH

PTE-Kreisoberliga Wittenberg

Kreisoberliga Altmark Ost

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr SV Mertendorf Mertendorf FC ZWK Nebra Nebra II 18:30 PUSH

Kreisliga 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 19:00 Uhr SV Eintracht Lüttchendorf Lüttchendorf II SG Hayn / Dankerode SG Hayn 1 1 PUSH

Bördeliga

Heute, 18:30 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben II Eilslebener SV Eilsleben II 18:30 PUSH

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

A-Junioren-Verbandsliga

A-Junioren-Landesliga 1

A-Junioren-Landesliga 2

A-Junioren-Landesliga 3

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 19:00 Uhr Roter Stern Sudenburg Sudenburg TSG Grün-Weiß Möser Möser 0 0 PUSH

