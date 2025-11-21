 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Regionalliga Nordost

Heute, 20:20 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
20:20live

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
Abgesagt

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:30 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
Abgesagt

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 18:30 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
0
1

Heute, 19:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
19:30live

Heute, 19:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
Abgesagt

Landesklasse 1

Heute, 19:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
Abgesagt

Heute, 19:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
Abgesagt

Landesklasse 4

Heute, 19:15 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
Abgesagt

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
1
0

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
1
0

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
1
0

PTE-Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
SG Annaburg/Lebien
SG Annaburg/LebienSG Annaburg/Lebien
Abgesagt

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau
Abgesagt

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra II
18:30

Kreisliga 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf II
SG Hayn / Dankerode
SG Hayn / DankerodeSG Hayn
1
1

Bördeliga

Heute, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben II
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben II
18:30

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
SV Edderitz
SV EdderitzEdderitz
Abgesagt

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
19:00

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 18:30 Uhr
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
18:30

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 18:30 Uhr
SV Lokomotive Aschersleben
SV Lokomotive AscherslebenAschersleben
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
18:30

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 18:30 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
Abgesagt

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 19:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
0
0

