Allgemeines
Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
19:30live

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
19:00live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
19:00live

Landesklasse 6

Heute, 19:30 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
19:30live

Landesklasse 7

Heute, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
19:00live

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
18:30live

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
19:30live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
19:00live

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
18:30live

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
19:00live

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SG Eintracht Mechau
SG Eintracht MechauMechau
19:30

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
VfB Preußen Greppin
VfB Preußen GreppinGreppin
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
19:00live

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
18:30

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
SV Wulfen
SV WulfenWulfen II
18:30live

Kreisklasse Kleinfeld - Salzlandkreis

Heute, 17:00 Uhr
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
Altenburger SG II
Altenburger SG IIAltenburger SG II
17:00

Heute, 17:30 Uhr
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
17:30

Heute, 18:30 Uhr
Union 1861 Schönebeck III
Union 1861 Schönebeck IIIUnion 1861 Schönebeck III
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
18:30

Heute, 18:30 Uhr
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SG Cochstedt / Schneidling.
SG Cochstedt / Schneidling.SG Cochstedt
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg IISV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
Abgesagt

Heute, 18:30 Uhr
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
SV Wacker Felgeleben III
SV Wacker Felgeleben IIISV Wacker Felgeleben III
18:30

