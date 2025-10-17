Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:30 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania TSV Leuna Leuna 19:30 live PUSH

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt II SC Germania Kroppenstedt Kroppenstedt 19:00 live PUSH

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr SV Seegrehna Seegrehna SV Friedersdorf Friedersdorf 19:00 live PUSH

Landesklasse 6

Heute, 19:30 Uhr MSV Eisleben MSV Eisleben FC Eintracht Köthen Eintr Köthen 19:30 live PUSH

Landesklasse 7

Heute, 19:00 Uhr SV Großgrimma Großgrimma TSV Großkorbetha Großkorbetha 19:00 live PUSH

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr FSV Bennstedt Bennstedt II SG Eisdorf Eisdorf 18:30 live PUSH

Kreisoberliga Burgenland

Kreisoberliga Wittenberg

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr Quedlinburger SV Quedlinburg II SV Germania Gernrode Gernrode 18:30 live PUSH

Kreisoberliga Altmark Ost

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr SV Eintracht Berge Berge SV Heide Jävenitz Jävenitz 19:30 PUSH

Heute, 19:30 Uhr FSV Eiche Mieste Mieste SG Eintracht Mechau Mechau 19:30 PUSH

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr VfB Preußen Greppin Greppin Zörbiger FC Zörbig II 19:00 live PUSH

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr SV Mertendorf Mertendorf TSV Großkorbetha Großkorbetha II 18:30 PUSH

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr SV Gölzau Gölzau SV Wulfen Wulfen II 18:30 live PUSH

Kreisklasse Kleinfeld - Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr Union 1861 Schönebeck III Union 1861 Schönebeck III SG Neuborna 62 Neuborna 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr VfB Glöthe II VfB Glöthe II SC Bernburg III SC Bernburg III 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Sportlust Gröna Gröna SV Wacker Felgeleben III SV Wacker Felgeleben III 18:30 PUSH

