Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Programm am Freitagabend in der Übersicht

Am Freitagabend wird das Pokal-Wochenende in einigen Kreisfachverbänden sowie im dachbleche-24-Landespokal bereits mit spannenden Begegnungen eingeläutet. Außerdem geht es mancherorts um Punkte - wie etwa beim Duell zwischen dem SV Edelweiß Arnstedt und dem 1. FC Zeitz in der LOTTO-Landesliga Süd. Der Blick auf die Begegnungen des Tages:

LOTTO-Landesliga Süd

Burgenlandpokal

Heute, 19:00 Uhr 1. FC Zeitz Zeitz II SC Naumburg SC Naumburg II 3 0 PUSH

Heute, 19:00 Uhr TSV Großkorbetha Großkorbetha SV Großgrimma Großgrimma 2 2 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Mertendorf Mertendorf SV Grün-Weiß Langendorf Langendorf 1 3 PUSH

Heute, 19:30 Uhr FSV Eiche Mieste Mieste SV Eintracht Salzwedel Salzwedel II 2 1 PUSH

ABI-Pokal

Heute, 19:30 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf VfL Halle 1896 VfL Halle 96 1 0 PUSH

A-Junioren-Landesliga 2

A-Junioren-Landesliga 3

A-Junioren-Landesliga 6

