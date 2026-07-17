 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Achtelfinale im Sparkassen-Cup

Sparkassen-Cup +++ Am Freitagabend gehen die nächsten sechs Partien über die Bühne

von Kevin Gehring · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Gehring

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Sparkassen-Cup
SC Bernburg
Staßfurt
U.Schönebeck
Einheit BBG

Die erste Runde im Sparkassen-Cup hat am vergangenen Wochenende für einige Überraschungen gesorgt. Folgen am Freitagabend die nächsten? Dann gehen die acht Begegnungen des Achtelfinals über die Bühne - mit teils klaren Favoritenrollen.

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Heute, 18:30 Uhr
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
SC Seeland
SC SeelandSeeland
0
1

Heute, 18:30 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
0
2

Heute, 18:30 Uhr
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SSV Eintracht Winningen-ReinstedtSSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
18:30

Heute, 18:30 Uhr
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
-
-

Heute, 18:30 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
0
1

Heute, 18:30 Uhr
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
VfB Glöthe
VfB GlötheGlöthe
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
2
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
0
1