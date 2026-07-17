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Ab 18:30 Uhr LIVE: Das Achtelfinale im Sparkassen-Cup
Sparkassen-Cup +++ Am Freitagabend gehen die nächsten sechs Partien über die Bühne
Die erste Runde im Sparkassen-Cup hat am vergangenen Wochenende für einige Überraschungen gesorgt. Folgen am Freitagabend die nächsten? Dann gehen die acht Begegnungen des Achtelfinals über die Bühne - mit teils klaren Favoritenrollen.
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