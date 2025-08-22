Ab 18:15 Uhr LIVE: Verbandsliga-Eröffnungsspiel im Ticker und Stream

Ein Stadtderby eröffnet die neue Verbandsliga-Saison. Im Oberhaus von Sachsen-Anhalt stehen sich am Freitagabend die SG Rot-Weiß Thalheim und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen um 18:15 Uhr gegenüber. Dabei geht es um ein bisschen mehr als nur drei Punkte.

Duelle zwischen den Rot-Weißen und den Blau-Weißen haben traditionell eine besondere Brisanz - wenngleich beide Teams mit unterschiedlichen Ambitionen in die neue Spielzeit starten. Während die Thalheimer eine solide Saison ohne Abstiegssorgen spielen wollen, buhlt der 1. FC Bitterfeld-Wolfen um den Aufstieg in die Oberliga. Entsprechend klar liegt die Favoritenrolle am Freitagabend auch bei den Gästen.

Doch nicht zuletzt das letzte Aufeinandertreffen hat gezeigt, dass Überraschungen möglich sind. Im Mai hatte die SG Rot-Weiß Thalheim das Gastspiel im Jahnstadion Wolfen durch zwei späte Treffer noch gedreht und einen 2:1-Auswärtssieg gelandet. Zuhause dagegen warten die Rot-Weißen seit 2023 auf einen Dreier gegen BiWo. Gelingt dieser am Freitagabend - und damit dem Underdog eine Überraschung oder startet der Favorit mit einem Auftaktsieg?

