Ab 18 Uhr: Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld

Da der SC St. Tönis in diesem Jahr nicht an der offenen Hallenstadtmeisterschaft teilnimmt, geht der KFC Uerdingen als einziger Oberligist mit dem Status des Titelfavoriten ins Turnier. Schon in der Vorsaison behauptete sich das Aushängeschild der Stadt – damals mit gänzlich anderem Personal – im Finale gegen den VfL Tönisberg.

Während der KFC in Gruppe C erst am zweiten Turniertag ins Geschehen eingreift, ist Tönisberg bereits am Freitag gefordert.

Dabei kommt dem Bezirksligisten mit der Partie gegen den SC Viktoria Krefeld zugleich die Ehre des Eröffnungsspiels zu. Die Viktoria dürfte das schwache Abschneiden aus dem Vorjahr vergessen machen wollen. Damals schied der B-Ligist abgeschlagen und punktlos in der Vorrunde aus, kann sich diesmal jedoch gegen drei weiteren Kreisligisten in Gruppe A wieder Chancen ausrechnen.

Zu diesen zählt zunächst der A-Ligist KTSV Preussen Krefeld, der das Turnier in diesem Jahr ausrichtet. Ebenfalls in der Gruppe vertreten sind der SSV Strümp und der Linner SV, die wie Viktoria Krefeld im Vorjahr bereits in der Vorrunde die Segel streichen mussten.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld des ersten Turniertages durch den Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum, der sich nach einem ordentlichen ersten Halbjahr in der Bezirksliga einen klaren Vorsprung auf die Abstiegszone erarbeiten konnte und entsprechend mit breiter Brust beim Budenzauber antreten dürfte.

Zum Modus: Gespielt wird jeweils über zehn Minuten. Das Teilnehmerfeld erstreckt sich auf insgesamt 24 Teams, gleichmäßig verteilt auf vier Gruppen. Die jeweils zwei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Dazu schaffen es auch die zwei besten Dritten aus Gruppe A/B und Gruppe C/D über die Vorrunde hinaus.