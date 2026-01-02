 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Vorjahresfinalist VfL Tönisberg ist bereits im Auftaktspiel gegen den SC Viktoria Krefeld an der Reihe.
Vorjahresfinalist VfL Tönisberg ist bereits im Auftaktspiel gegen den SC Viktoria Krefeld an der Reihe. – Foto: Markus Becker

Ab 18 Uhr: Tag eins der Hallenstadtmeisterschaft Krefeld

In der Glockenspitzhalle wird an drei Turniertagen erneut der Krefelder Hallenmeister ausgespielt. Zum Auftakt gibt sich neben Ausrichter KTSV Preussen Krefeld auch Vorjahresfinalist VfL Tönisberg die Ehre. FuPa Niederrhein begleitet das Geschehen umfassend – mit Livetickern zu allen Partien, Highlight-Clips über FuPa.tv sowie einem YouTube-Livestream

Verlinkte Inhalte

HStM Krefeld
Tönisberg
TSV Bockum
KTSV 1855
SSV Strümp

Da der SC St. Tönis in diesem Jahr nicht an der offenen Hallenstadtmeisterschaft teilnimmt, geht der KFC Uerdingen als einziger Oberligist mit dem Status des Titelfavoriten ins Turnier. Schon in der Vorsaison behauptete sich das Aushängeschild der Stadt – damals mit gänzlich anderem Personal – im Finale gegen den VfL Tönisberg.

Während der KFC in Gruppe C erst am zweiten Turniertag ins Geschehen eingreift, ist Tönisberg bereits am Freitag gefordert.

Dabei kommt dem Bezirksligisten mit der Partie gegen den SC Viktoria Krefeld zugleich die Ehre des Eröffnungsspiels zu. Die Viktoria dürfte das schwache Abschneiden aus dem Vorjahr vergessen machen wollen. Damals schied der B-Ligist abgeschlagen und punktlos in der Vorrunde aus, kann sich diesmal jedoch gegen drei weiteren Kreisligisten in Gruppe A wieder Chancen ausrechnen.

Zu diesen zählt zunächst der A-Ligist KTSV Preussen Krefeld, der das Turnier in diesem Jahr ausrichtet. Ebenfalls in der Gruppe vertreten sind der SSV Strümp und der Linner SV, die wie Viktoria Krefeld im Vorjahr bereits in der Vorrunde die Segel streichen mussten.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld des ersten Turniertages durch den Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum, der sich nach einem ordentlichen ersten Halbjahr in der Bezirksliga einen klaren Vorsprung auf die Abstiegszone erarbeiten konnte und entsprechend mit breiter Brust beim Budenzauber antreten dürfte.

Zum Modus: Gespielt wird jeweils über zehn Minuten. Das Teilnehmerfeld erstreckt sich auf insgesamt 24 Teams, gleichmäßig verteilt auf vier Gruppen. Die jeweils zwei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde. Dazu schaffen es auch die zwei besten Dritten aus Gruppe A/B und Gruppe C/D über die Vorrunde hinaus.

>>> Ihr kriegt nicht genug vom Hallenfußball? FuPa Niederrhein lädt auf seinem Youtube-Kanal komplette Spiele und Streams von Turnieren hoch. Schaut gerne vorbei.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

Gruppe A

Heute, 18:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
1
0
Abpfiff
+Video

Heute, 18:13 Uhr
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
Linner SV
Linner SVLinner SV
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 18:26 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
18:26live
+Video

Heute, 18:39 Uhr
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
18:39live
+Video

Heute, 18:52 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
18:52live
+Video

Heute, 19:05 Uhr
Linner SV
Linner SVLinner SV
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
19:05live
+Video

Heute, 19:18 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
19:18live
+Video

Heute, 19:31 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
19:31live
+Video

Heute, 19:44 Uhr
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
Linner SV
Linner SVLinner SV
19:44live
+Video

Heute, 19:57 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
19:57live
+Video

Heute, 20:10 Uhr
Linner SV
Linner SVLinner SV
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
20:10live
+Video

Heute, 20:23 Uhr
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
20:23live
+Video

Heute, 20:36 Uhr
Linner SV
Linner SVLinner SV
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
20:36live
+Video

Heute, 20:49 Uhr
SC Viktoria 09 Krefeld
SC Viktoria 09 KrefeldVik. Krefeld
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
20:49live
+Video

Heute, 21:02 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
21:02live
+Video

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 02.1.2026, 17:17 Uhr
Markus BeckerAutor