Ab 18 Uhr live: Wer wird Gladbacher A-Jugend-Stadtmeister?

Der Trend, der schon seit einigen Jahren zu beobachten ist, setzt sich nicht zuletzt im A-Junioren-Wettbewerb der Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft fort. Immer mehr Vereine haben große Probleme, in den älteren Jugendspielklassen noch eine Mannschaft zu stellen. Bei den A-Junioren gibt es bei der Ausgabe 2025/26 erstmals keine Vorrunde der A-Junioren mehr. Diese war eigentlich geplant, wobei hier von elf Startern ohnehin nur drei hätten ausscheiden sollen.

Als dann aber auch noch der SC Broich-Peel und die Red Stars Mönchengladbach ihre Teilnahme absagten, entschied sich der Stadtsportbund, auf die geplante Vorrunde zu verzichten und mit neun Teams direkt die Endrunde zu spielen. So fällt, wie etwa auch bei den Frauen, die Entscheidung an einem Abend.

Der wird am Freitag bei der U19 in der Jahnhalle allerdings lang, denn das Finale wird selbst dann, wenn der Plan eingehalten wird, erst gegen 22.45 angepfiffen. Um für Chancengleichheit zu sorgen, spielen die fünf Teams in Gruppe A jeweils elf Minuten, die vier Mannschaften in Gruppe B dafür je 14 Minuten, um die Spielzeit in etwa gleichzuhalten.

Als Titelverteidiger geht dabei der Rheydter SV in das Turnier, der in der Sonderliga an den Start geht. In der Leistungsklasse spielen die SpVg Odenkirchen und der SV Lürrip, in der Kreisklasse die DJK/VfL Giesenkirchen und Victoria Mennrath.

1. FC als Favorit in Gruppe B

In Gruppe B ist der 1. FC Mönchengladbach als Sonderliga-Dritter Favorit, in dieser Liga ist auch Fortuna Mönchengladbach unterwegs, aber wie der RSV ein gutes Stück weiter unten. Mit dem Polizei SV und dem SC Hardt kommen hier zwei Mannschaften aus der Leistungsklasse hinzu.

Wir sind ab 18 Uhr für Euch im Liveticker vor Ort dabei. Ab dem Halbfinale, wie bereits am Montag in der B-Jugend praktiziert, zeigen wir Euch die Spiele dann auch wieder im Livestream auf unserem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein sowie bei FuPa.tv. Losgehen soll es hier plangemäß gegen kurz vor 22 Uhr. Den Stream und die Höhepunkte könnt ihr jeweils direkt über die jeweiligen Spielberichte aufrufen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: