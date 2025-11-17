Ab 18 Uhr live: Viertelfinale im Berliner Landespokal wird ausgelost

Am heutigen Montagabend wird das Viertelfinale im Berliner Landespokal ausgelost.
Folgende Partien wurden gezogen:
1. Herren
2. Herren
untere Herren
7er Herren
1. Herren
BFC Preussen
VSG Altglienicke
Hertha 03 Zehlendorf
BFC Dynamo
Sparta Lichtenberg
S.D. Croatia
Füchse Berlin
FC Internationale
2. Herren
VSG Altglienicke II
FC Internationale II
Eintracht Mahlsdorf II
Stern 1900 II
Spandauer Kickers II
TSV Rudow II
S.D. Croatia II
Berolina Stralau II
untere Herren
FC Internationale III
Hertha 03 Zehlendorf III
Viktoria Berlin III
Berolina Mitte III
Einheit zu Pankow III
Fortuna Biesdorf III
Stern 1900 III
BFC Meteor III
7er Herren
1. FC Lübars 7er
Union-Südost 7er
Wacker Lankwitz 7er
TSV Wittenau 7er
BSV 1892 7er
Oranje 7er II
Berlin Lions 7er
Club Italia 7er
Gespielt wird -sofern es die äußeren Bedingungen zulassen- am letzten Wochenende vor Weihnachten, sprich am 20. und 21. Dezember 2025.
__________________________________________________________________________________________________
