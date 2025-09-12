Ab 18 Uhr LIVE: Hallescher FC gegen Chemie Leipzig im Stream

Unterschiedlicher hätte der Saisonstart in der Regionalliga Nordost kaum ausfallen können. Während der Hallesche FC mit sechs Siegen aus sechs Spielen noch mit perfekter Bilanz an der Spitze thront, ist die BSG Chemie Leipzig noch punktlos und Schlusslicht. Am Freitagabend nun kommt es zum Chemie-Duell.

Für Abonnenten der Volksstimme oder der Mitteldeutschen Zeitung ist der Stream als Teil des Abos kostenlos. Alle anderen Interessierten können ein digitales kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen, um das Chemie-Duell und alle weiteren Livestreams sowie Plus-Inhalte von Volksstimme oder Mitteldeutscher Zeitung in diesem Zeitraum zu sehen.

In diesem sind die Hallenser folglich der klare Favorit. Ob die Rot-Weißen dieser Rolle gerecht werden können oder ob ausgerechnet gegen das Schlusslicht der erste Punktverlust der Saison erfolgt, können Interessierte am Freitagabend im Livestream auf mz.de und volksstimme.de verfolgen.

