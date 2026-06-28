 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Ab 18 Uhr LIVE: Germania Halberstadt im Rückspiel der Relegation

A-Junioren-Regionalliga +++ Nach der 0:3-Niederlage beim SC Staaken muss der VfB-Nachwuchs deutlich gewinnen

von Kevin Gehring · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Schoder

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Verbandsliga (A)
Relegation U19 RL NO
Halberstadt
SC Staaken

Es ist eine große Hypothek, die die A-Junioren des VfB Germania Halberstadt ins Rückspiel gegen den SC Staaken mitnehmen. Nach der 0:3-Niederlage vor einer Woche bräuchte der Landesmeister von Sachsen-Anhalt am Sonntag einen klaren Sieg, um den Aufstieg in die U19-Regionalliga doch noch erreichen zu können.

Heute, 18:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
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SC Staaken
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18:00live

Dabei hatte sich die Mannschaft von Trainer Robin Gesell im ersten Duell gegen den Meister der Verbandsliga Berlin nicht schlecht verkauft. Zunächst konnte der SC Staaken die Germanen-Defensive nur mit Elfmetern knacken - Julien Holdack verwandelte jeweils (11., 47.). Doch während die Halberstädter ihre guten Chancen nicht nutzen konnten, setzte es kurz vor dem Ende noch einen Wirkungstreffer: Wiederum war es Holdack, der die Hürde für das Rückspiel noch einmal höher angesetzt hat (88.).

So bräuchte der Germania-Nachwuchs am Sonntag schon ein kleines Fußballwunder, um doch noch den Aufstieg in die Regionalliga feiern zu können. Gespielt wird - aufgrund von Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius - nicht wie zunächst vorgesehen zur Mittagszeit, sondern erst am Abend. Um 18 Uhr ertönt der Anpfiff auf dem Nebenplatz am Friedensstadion.

Das Rückspiel der Regionalliga-Relegation im Livestream