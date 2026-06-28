Ab 18 Uhr LIVE: Germania Halberstadt im Rückspiel der Relegation

Dabei hatte sich die Mannschaft von Trainer Robin Gesell im ersten Duell gegen den Meister der Verbandsliga Berlin nicht schlecht verkauft. Zunächst konnte der SC Staaken die Germanen-Defensive nur mit Elfmetern knacken - Julien Holdack verwandelte jeweils (11., 47.). Doch während die Halberstädter ihre guten Chancen nicht nutzen konnten, setzte es kurz vor dem Ende noch einen Wirkungstreffer: Wiederum war es Holdack, der die Hürde für das Rückspiel noch einmal höher angesetzt hat (88.).