Ab 18 Uhr live: Endrunde der B-Junioren in Mönchengladbach

Acht Mannschaften bewerben sich am Montagabend in der Jahnhalle um den Titel des Stadtmeisters bei den B-Junioren in Mönchengladbach. Eine davon ist der Titelverteidiger SV Lürrip, der sich vor Jahresfrist gegen den 1. FC Mönchengladbach im Endspiel mit 5:2 durchgesetzt hatte ( hier könnt ihr die Tore noch einmal im Video sehen ).

Zum Vergleich der beiden Vorjahres-Finalisten kommt es diesmal bereits in der Gruppenphase der Endrunde, wurden doch die beiden Kontrahenten in Gruppe A gelost, wo sie es mit dem Polizei SV und Blau-Weiß Wickrathhahn zu tun bekommen. Die Vorrunden-Bilanz der Lürriper war auch diesmal makellos, mit drei Siegen und 16:3 Toren. Der 1. FC trat in einer Fünfergruppe an, war dort ebenfalls Gruppensieger, musste 1:1 gegen den SC Hardt, der als Dritter weiterkam, lediglich ein Remis hinnehmen.

In Gruppe B trifft dann eben der SC Hardt auf den dritten Gruppensieger SpVg Odenkirchen, der ebenfalls mit drei Siegen und 15:5 Toren in der Vorrunde überzeugte. Komplettiert wird das Feld durch Rot-Weiß Venn und Fortuna Mönchengladbach.

Ab 18 Uhr live für Euch dabei

Ihr könnt wie an den vergangenen Tagen auch diesmal wieder live bei FuPa mit dabei sein. Ab 18 Uhr könnt ihr alle Partien im Liveticker verfolgen, und ab dem Halbfinale, dass dann laut Plan gegen 21.20 Uhr beginnen soll, sind wir dann auch wieder mit unserem Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein und mit den Höhepunkten bei FuPa.tv für Euch mit von der Partie. Beides könnt ihr bequem aus den Spielberichten der Halbfinals sowie des Endspiels abrufen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch am Montagabend wieder live dabei seid.

Übrigens: Wenn ihr nichts verpassen wollt, wäre es ein guter Tipp, den YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein zu abonnieren. Dort findet ihr nicht nur zur Mönchengladbacher Hallenstadtmeisterschaft immer wieder spannende Liveübertragungen und Beiträge rund um den Amateurfußball am Niederrhein.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: