 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Die Testspiele am Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Landesklasse-Vertreter bis zum Kreisklassisten auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Cindy Drengwitz

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Landesklasse Nord (B)
Kreisliga A West
Landesklasse 4
Landesklasse 3
Landesliga 3 (A)
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Heute, 18:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV Concordia Schenkenberg
SV Concordia SchenkenbergSchenkenberg
18:00live

Heute, 18:30 Uhr
Droyßiger SG 1886
Droyßiger SG 1886Droyßiger SG
SV Kickers Maua
SV Kickers MauaSV Maua
18:30

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
SG Reddeber/M. / Langeln / Silstedt
SG Reddeber/M. / Langeln / SilstedtSG Reddeber/M.
18:30

Heute, 18:30 Uhr
JSG Nietleben/Lieskau
JSG Nietleben/LieskauJSG Nietleben/Lieskau
SG Fortuna Leißling
SG Fortuna LeißlingLeißling
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
Helmstedter SV
Helmstedter SVHSV Helmst
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG Stahl Blankenburg
SG Stahl BlankenburgStahl Blank.
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Reinsdorf
SV ReinsdorfReinsdorf
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
18:30live

Heute, 18:45 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Mildensee
SV MildenseeMildensee
18:45live

Heute, 19:00 Uhr
HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen IIHSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde III
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
SG Zukunft MD / Sudenburg
SG Zukunft MD / SudenburgSG Zukunft MD
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
SG Stapelburg / Wasserleben
SG Stapelburg / WasserlebenSG Stapelburg II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SG Uetz/Angern/Mahlwinkel
SG Uetz/Angern/MahlwinkelSG Uetz/Angern/Mahlwinkel
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen II
SV Frauenprießnitz
SV FrauenprießnitzFrauenprießn
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Tröglitz
TSV TröglitzTröglitz
SG Auligk/TuS Pegau II
SG Auligk/TuS Pegau IISG Auligk/TuS Pegau II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SG Nauendorf / Löbejün
SG Nauendorf / LöbejünSG Nauendorf
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
VfL Seeben
VfL SeebenSeeben
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben II
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD III
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD II
19:30live