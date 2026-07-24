 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Die Testspiele am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 5
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 18:00 Uhr
SV Eintracht Derenburg
SV Eintracht DerenburgDerenburg
SG Timmenrode/VfB Blankenburg
SG Timmenrode/VfB BlankenburgSG Timmenrode/VfB Blankenburg
3
5
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
SC 1919 Heudeber
SC 1919 HeudeberHeudeber
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
-
-
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
SG SV Roßleben / Bottendorf
SG SV Roßleben / BottendorfSG SV Roßleben
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
1
8

Heute, 18:30 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
1
11
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
4
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
2
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
1
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
-
-
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
MTV Frellstedt
MTV FrellstedtFrellstedt
TSV 1919 Kusey
TSV 1919 KuseyKusey
-
-
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
SV Blau-Weiß Baasdorf
SV Blau-Weiß BaasdorfBaasdorf
2
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle II
TSV Holleben
TSV HollebenHolleben
6
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
0
6
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Uetz/Angern/Mahlwinkel
SG Uetz/Angern/MahlwinkelSG Uetz/Angern/Mahlwinkel
SV Blau-Weiß Elbe Glindenberg
SV Blau-Weiß Elbe GlindenbergGlindenberg
3
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Wegeleben/Rodersdorf
SG Wegeleben/RodersdorfSG Wegeleben/Rodersdorf
TSV Zilly 1911
TSV Zilly 1911Zilly
2
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG 1955 Lüttgenrode
SG 1955 LüttgenrodeLüttgenrode
SV Schladen 1918
SV Schladen 1918Schladen
2
3
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Anhalt Sangerhausen
SV Anhalt SangerhausenAnhalt Sang.
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
-
-
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge II
7
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
SV Eiche 05 Biederitz
SV Eiche 05 Biederitz SV Eiche 05 Biederitz
3
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SpVgg 1931 Osterhausen
SpVgg 1931 OsterhausenOsterhausen
3
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
4
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
0
9
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
SV Möve Riethnordhausen
SV Möve RiethnordhausenRiethnordh.
3
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß DessauFSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
SV Mildensee
SV MildenseeMildensee
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
0
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
2
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Linda
SV Grün-Weiß LindaLinda
ESV Lok Falkenberg
ESV Lok FalkenbergFalkenberg
19:00

Heute, 19:00 Uhr
WSV Wiedelah
WSV WiedelahWiedelah
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck II
2
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Großwudicke
SV GroßwudickeGroßwudicke
SG Wust/Schönhausen II
SG Wust/Schönhausen IISG Wust/Schönhausen II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Germania Klietz
SV Germania KlietzKlietz
SG Hohengöhren/Klietz II
SG Hohengöhren/Klietz IISG Hohengöhren/Klietz II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SV Etingen-Rätzlingen
SV Etingen-RätzlingenEtingen
0
8
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
0
9
Abpfiff