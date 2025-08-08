 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Christian Fromme

Ab 18 Uhr LIVE: Die Testspiele am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Verbandsligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

  Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 17:00 Uhr
SG Schönhausen/Klietz
SG Schönhausen/KlietzSG Schönhausen/Klietz
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
17:00

Heute, 18:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
1
1

Heute, 18:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben II
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben II
18:00

Heute, 18:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
Kanenaer SV
Kanenaer SVKanena
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
18:30

Heute, 18:30 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
FSG Lok/Blau-Weiß Dessau
FSG Lok/Blau-Weiß DessauFSG Lok/Blau-Weiß Dessau II
SV Eintracht Gröbers
SV Eintracht GröbersGröbers
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen II
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
VfB Gröbzig
VfB GröbzigGröbzig
SG Rothenburg/Wettin II
SG Rothenburg/Wettin IISG Rothenburg/Wettin II
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
SV Schwarz-Gelb Deuben
SV Schwarz-Gelb DeubenDeuben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FSV Blau-Weiß Borau
FSV Blau-Weiß BorauBorau
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
18:30

Heute, 18:30 Uhr
TSV Schochwitz
TSV SchochwitzSchochwitz
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Saxonia 1920 Gatersleben
SV Saxonia 1920 GaterslebenGatersleben
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt II
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Kickers Raguhn
SV Kickers RaguhnRaguhn
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Alemania Riestedt
SV Alemania RiestedtRiestedt
SV Möve Riethnordhausen
SV Möve RiethnordhausenRiethnordh.
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Groß Rodensleben
SV Eintracht Groß RodenslebenRodensleben
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
SG Hundisburg / Bebertal
SG Hundisburg / BebertalSG Hundisburg II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
Kickers Seehausen
Kickers SeehausenSeehausen
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt II
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
SG Spergau
SG SpergauSpergau
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG Eickendorf / Eggersdorf II
SG Eickendorf / Eggersdorf IISG Eickendorf / Eggersdorf II
FSV Blau-Weiß Biere
FSV Blau-Weiß BiereBiere
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Teutonia 1920 Siersleben
SV Teutonia 1920 SierslebenSiersleben
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf II
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
Droyßiger SG 1886
Droyßiger SG 1886Droyßiger SG
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz II
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III
SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz IIISG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III
SV Blau-Weiß Grana
SV Blau-Weiß GranaGrana
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SG Annaburg/Lebien
SG Annaburg/LebienSG Annaburg/Lebien
SV Grün-Weiß Annaburg
SV Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
18:30

Heute, 18:30 Uhr
BuSG Aufbau Eisleben
BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau
FSV 67 Halle
FSV 67 HalleFSV Halle
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna II
FSV Rot-Weiß Alsleben
FSV Rot-Weiß AlslebenAlsleben
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Gelb Ströbeck
SV Grün-Gelb StröbeckStröbeck
SC 1919 Heudeber
SC 1919 HeudeberHeudeber
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG 1955 Lüttgenrode
SG 1955 LüttgenrodeLüttgenrode
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R. II
SV Aufbau Empor Ost
SV Aufbau Empor OstEmpor Ost
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Bergzow
SV Grün-Weiß BergzowBergzow
SG Wust/Schönhausen II
SG Wust/Schönhausen IISG Wust/Schönhausen II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Einheit Bernburg Traditionsteam
SV Einheit Bernburg TraditionsteamSV Einheit Bernburg Traditionsteam
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Reinsdorf
SV ReinsdorfReinsdorf
1. FC Magdeburg Traditionsmannschaft
1. FC Magdeburg Traditionsmannschaft1. FC Magdeburg Traditionsmannschaft
18:30

Heute, 18:30 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Rositz
SV RositzSV Rositz III
SG Könderitz 1948
SG Könderitz 1948Könderitz
18:30

Heute, 18:45 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
18:45live

Heute, 18:45 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde II
18:45

Heute, 18:45 Uhr
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
SG Hayn / Dankerode
SG Hayn / DankerodeSG Hayn
18:45live

Heute, 19:00 Uhr
SV Gutenswegen Klein Ammensleben
SV Gutenswegen Klein AmmenslebenGutenswegen
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FSV Beilrode 09
FSV Beilrode 09Beilrode
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
19:00

Heute, 19:00 Uhr
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Traktor Tucheim
SV Traktor TucheimTucheim
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
TSV Großsteinberg
TSV GroßsteinbergGroßsteinb.
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SC Obhausen
SC ObhausenObhausen
SV Blau-Weiß Bornstedt
SV Blau-Weiß BornstedtBornstedt
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben
FSV Eiche Pobzig
FSV Eiche PobzigPobzig
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern II
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SSV Stern Elbeu
SSV Stern ElbeuStern Elbeu
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Hasselfelde
SV Grün-Weiß HasselfeldeHasselfelde
SG Thyratal
SG ThyratalSG Thyratal
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Germania 1990 Groß Quenstedt
TSV Germania 1990 Groß QuenstedtGr.Quenstedt
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Rieder
SV Grün-Weiß RiederRieder II
SV Concordia Harzgerode
SV Concordia HarzgerodeHarzgerode
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
SG Germania Rohrsheim 1892
SG Germania Rohrsheim 1892Rohrsheim
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen II
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt III
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Seehausen/Börde
SV Seehausen/BördeSeehausen
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FSV Havelberg
FSV HavelbergHavelberg
SV Blumenthal-Grabow
SV Blumenthal-GrabowBlumenthal
19:00

Heute, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
KSV Prignitz
KSV PrignitzKSV Prignitz
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Hohe Börde
SG Hohe BördeSG Hohe Börde
SG Alleringersl / Eimersleben
SG Alleringersl / EimerslebenSG Alleringersl
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg II
SV Hohennauen
SV HohennauenHohennauen II
19:30

