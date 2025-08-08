Ab 18 Uhr LIVE: Die Testspiele am Freitagabend in der Übersicht

Heute, 18:30 Uhr SG Reußen Reußen Kanenaer SV Kanena 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Wacker 90 Felgeleben Felgeleben TSG Calbe Calbe 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Allemannia Jessen Jessen II SG 1919 Trebitz Trebitz 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr TSV Schochwitz Schochwitz SV 08 Baalberge Baalberge II 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Saxonia 1920 Gatersleben Gatersleben FSV Askania Ballenstedt Ballenstedt II 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Kickers Raguhn Raguhn FC Stahl Aken FC Stahl Aken 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Eintracht Groß Rodensleben Rodensleben FSV 1895 Magdeburg Fermersleben 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr FSV Raßnitz Raßnitz SG Spergau Spergau 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Teutonia 1920 Siersleben Siersleben SV Eintracht Lüttchendorf Lüttchendorf II 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr BuSG Aufbau Eisleben BuSG Aufbau FSV 67 Halle FSV Halle 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr SC Germania Kroppenstedt Kroppenstedt Oscherslebener SC Oschersleben 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen SV Stahl Thale Thale 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr BSV 79 Magdeburg BSV 79 SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Einheit Bernburg Traditionsteam SV Einheit Bernburg Traditionsteam SV Sportlust Gröna Gröna 18:30 PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Rositz SV Rositz III SG Könderitz 1948 Könderitz 18:30 PUSH

Heute, 18:45 Uhr LSG Lieskau Lieskau FC RSK Freyburg Freyburg 18:45 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Friedersdorf Friedersdorf SG Reppichau Reppichau 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr Ummendorfer SV Ummendorf FSV Barleben Barleben 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr FSV Eiche Mieste Mieste Möringer SV Möringer SV 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr FSV Beilrode 09 Beilrode SV Eintracht Elster Elster 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Traktor Tucheim Tucheim Roter Stern Sudenburg Sudenburg 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SC Naumburg SC Naumburg SV Braunsbedra Braunsbedra 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Rotation 1950 Aschersleben Rotation ASL Wernigeröder REDS Wernigeröder REDS 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr Wettiner SV Wettin Reideburger SV Reideburg II 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr Paschlewwer SV Paschleben FSV Eiche Pobzig Pobzig 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Eintracht Gommern Gommern II Roter Stern Sudenburg Sudenburg II 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SSV Stern Elbeu Stern Elbeu SV Seilerwiesen Magdeburg Seilerwiesen II 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr Hessener SV 1928 Hessener SV SG Germania Rohrsheim 1892 Rohrsheim 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Eintracht Gröningen Gröningen II VfB Germania Halberstadt Halberstadt III 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr KSG Berkau Berkau II Rossauer SV Rossauer SV II 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr Osterburger FC Osterburg II KSV Prignitz KSV Prignitz 19:00 PUSH

Heute, 19:30 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen SSV Havelwinkel Warnau SSV Warnau 19:30 live PUSH

Heute, 19:30 Uhr TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg II SV Hohennauen Hohennauen II 19:30 PUSH

