 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Die Testspiele am Dienstagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Landesligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Möller

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Landesliga (A)
Stadtklasse Leipzig
LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 4
Landesklasse 5
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Heute, 17:00 Uhr
SG 1955 Lüttgenrode
SG 1955 LüttgenrodeLüttgenrode
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
17:00

Heute, 18:00 Uhr
SV Hohenmölsen
SV HohenmölsenHohenmölsen
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz
0
1

Heute, 18:00 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
18:00

Heute, 18:30 Uhr
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
SG Blau-Weiß Klieken
SG Blau-Weiß KliekenKlieken
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Spora
SV SporaSpora
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FC Eintracht 91 Theißen
FC Eintracht 91 TheißenTheißen
FSV Grün-Gelb Osterfeld
FSV Grün-Gelb OsterfeldOsterfeld
18:30

Heute, 18:30 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SG Teuchern / Nessa
SG Teuchern / NessaSG Teuchern II
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
FSV Krostitz
FSV KrostitzKrostitz II
0
0

Heute, 18:30 Uhr
TSV Germania Salzmünde
TSV Germania SalzmündeSalzmünde
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SG Roßbach/Braunsbedra II
SG Roßbach/Braunsbedra IISG Roßbach/Braunsbedra II
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FSV Dieskau 05
FSV Dieskau 05Dieskau
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
18:30

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
ASV Weiß-Blau 01 Stendal
ASV Weiß-Blau 01 StendalW/B Stendal
0
0

Heute, 18:30 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
Burger BC
Burger BCBurger BC
Abgesagt

Heute, 19:00 Uhr
FC Blau-Weiß Leipzig
FC Blau-Weiß LeipzigFC Blau-Weiß II
SV Beuna
SV BeunaBeuna
19:00

Heute, 19:00 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
SG Dölbau
SG DölbauDölbau
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Harbker SV Turbine
Harbker SV TurbineHarbker SV
HSG Süplingen/Haldensleben II
HSG Süplingen/Haldensleben IIHSG Süplingen/Haldensleben II
19:00

Heute, 19:00 Uhr
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt
SC Seeland
SC SeelandSeeland
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Brunau
SV BrunauBrunau
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
19:00

Heute, 19:30 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
19:30