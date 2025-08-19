 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
– Foto: Christian Bartaune

Ab 18 Uhr LIVE: Die Testspiele am Dienstagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen des Tages vom Landesligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 5
Landesklasse 6
Landesklasse 2
Landesklasse 3

Vor dem Saisonstart am Wochenende wird am Dienstagabend noch einmal vielerorts getestet. Unter anderem ist Landesligist FSV Grün-Weiß Ilsenburg gegen den FC Einheit Wernigerode II im Einsatz. Mit dem Osterweddinger SV, dem SV Kelbra, dem SV Groß Santersleben, dem SV Eintracht Gommern, dem SV Großgrimma und dem SV Blau-Weiß Dölau II sind heute noch diverse Landesklasse-Vertretern gefordert.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Heute, 18:30 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV National Auleben
SV National AulebenSV Auleben
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
Polizei SV Halle
Polizei SV HallePSV Halle II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
TSV Schochwitz
TSV SchochwitzSchochwitz
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Fortschritt Veckenstedt
SV Fortschritt VeckenstedtVeckenstedt
SC 1919 Heudeber
SC 1919 HeudeberHeudeber
18:30

Heute, 18:45 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
18:45live

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gröbers
SV Eintracht GröbersGröbers
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
19:30live

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 019.8.2025, 17:00 Uhr
Kevin GehringAutor