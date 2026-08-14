 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Die Pflichtspiele am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Oberliga bis zur Kreisklasse und in den Pokal-Wettbewerben auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Schulze

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Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
NOFV-Oberliga Süd
Kreisoberliga
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NOFV-Oberliga Süd

Heute, 18:30 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
0
0

>> SSC Weißenfels gegen SG Union Sandersdorf im Livestream: (hier klicken)

Verbandsliga

Heute, 19:30 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
19:30live

>> Haldensleber SC gegen SV Dessau 05 im Livestream: (hier klicken)

Heute, 19:30 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
19:30live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 18:45 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
18:45live

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
19:00

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
19:15

Supercup Halle

Heute, 18:00 Uhr
SV Dautzsch
SV DautzschDautzsch
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
0
1

Supercup Altmark West

Heute, 19:00 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
19:00

RAN1-RBW-Pokal Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:00 Uhr
SG Blau-Weiß Klieken
SG Blau-Weiß KliekenKlieken
SV Mildensee
SV MildenseeMildensee
0
1

Burgenlandpokal

Heute, 18:30 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SG Balgstädt/BSC Laucha II
SG Balgstädt/BSC Laucha IISG Balgstädt/BSC Laucha II
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma II
0
0

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Heute, 18:00 Uhr
SpVgg 1931 Osterhausen
SpVgg 1931 OsterhausenOsterhausen
VfR Roßla
VfR RoßlaRoßla
0
0

Heute, 18:00 Uhr
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
0
0

Heute, 18:00 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
2
2

Heute, 18:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt II
1
1

Salzlandliga

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
0
0

Kreisliga Mansfeld-Südharz

Heute, 18:30 Uhr
BuSG Aufbau Eisleben
BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau
SV Alemania Riestedt
SV Alemania RiestedtRiestedt
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SG Thyratal
SG ThyratalSG Thyratal
SG Hayn / Dankerode
SG Hayn / DankerodeSG Hayn
0
0

Heute, 18:30 Uhr
BSC Blankenheim 1920
BSC Blankenheim 1920Blankenheim
SV Blau-Weiß Bornstedt
SV Blau-Weiß BornstedtBornstedt
0
0

Kreisliga Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge II
0
1

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 18:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal II
1
1

Heute, 18:00 Uhr
VfR 1920 Wansleben
VfR 1920 WanslebenWansleben
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten II
0
1

1. Kreisklasse 2 - Mansfeld-Südharz

Heute, 18:00 Uhr
SG Berga / Uftrungen
SG Berga / UftrungenSG Berga
SG Berga/Uftrungen
SG Berga/UftrungenSG Berga/Uftrungen II
0
0

1. Kreisklasse Salzlandkreis

Heute, 18:00 Uhr
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
SSV Grün-Weiß Schadeleben
SSV Grün-Weiß SchadelebenSchadeleben
3
0

Heute, 18:30 Uhr
SC Seeland
SC SeelandSeeland II
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL II
0
0

2. Kreisklasse Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
SG Preußlitz/Peißen II
SG Preußlitz/Peißen IISG Preußlitz/Peißen II
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
18:30

Kleinfeld-Kreispokal Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
SG Cochstedt / Schneidling.
SG Cochstedt / Schneidling.SG Cochstedt
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg IISV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SG Gerbitz/Altenburg
SG Gerbitz/AltenburgSG Gerbitz/Altenburg II
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern II
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Könnern
SV Blau-Weiß KönnernKönnern
Union 1861 Schönebeck III
Union 1861 Schönebeck IIIUnion 1861 Schönebeck III
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SG Wacker Felgeleben III/WSG II
SG Wacker Felgeleben III/WSG IISG Wacker Felgeleben III/WSG II
SG Einheit Bernburg III/Rathmannsdorf II
SG Einheit Bernburg III/Rathmannsdorf IISG Einheit Bernburg III/Rathmannsdorf II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SSV Blau-Weiß Breitenhagen
SSV Blau-Weiß BreitenhagenBreitenhagen
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen III
SV Sankt Georg Hecklingen IIISV Sankt Georg Hecklingen III
1. FSV Nienburg II
1. FSV Nienburg II1. FSV Nienburg II
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SG Kleinmühlingen III/Wespen II
SG Kleinmühlingen III/Wespen IISG Kleinmühlingen III/Wespen II III
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
18:30live