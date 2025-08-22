Ab 18 Uhr LIVE: Der Saisonstart in vielen Spielklassen am Freitagabend

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 18:30 Uhr SV Preußen Schönhausen Schönhausen FSV Saxonia Tangermünde Tangermünde 18:30 live PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Landesklasse 1

Heute, 18:30 Uhr Möringer SV Möringer SV TuS Siegfried 09 Wahrburg Wahrburg 18:30 live PUSH

Landesklasse 2

Heute, 18:30 Uhr MSC Preussen Magdeburg MSC Preussen SV 1889 Altenweddingen Altenwedding 18:30 live PUSH

Landesklasse 3

Heute, 18:30 Uhr SC Germania Kroppenstedt Kroppenstedt SV Plötzkau Plötzkau 18:30 live PUSH

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr SG 1919 Trebitz Trebitz SV Eintracht Elster Elster 19:00 live PUSH

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr FC Hettstedt FC Hettstedt SV Eintracht Lüttchendorf Lüttchendorf 19:00 PUSH

Heute, 19:00 Uhr MSV Eisleben MSV Eisleben SV Höhnstedt Höhnstedt 19:00 live PUSH

Landesklasse 6

Heute, 18:30 Uhr Sportring Mücheln Mücheln SV Braunsbedra Braunsbedra 18:30 live PUSH

Stadtoberliga Halle

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr LSG Ostrau Ostrau VSG Oppin Oppin 18:30 live PUSH

Heute, 18:30 Uhr SV Merseburg 99 Merseburg 99 SV Beuna Beuna 18:30 live PUSH

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Stadtoberliga 2 - Magdeburg

Kreisoberliga Burgenland

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr SV Graf Zeppelin Abtsdorf Abtsdorf SV Einheit Wittenberg Wittenberg 18:30 live PUSH

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr SV Eintracht Berge Berge FSV Eiche Mieste Mieste 19:30 live PUSH

Kreisoberliga Jerichower Land

Heute, 18:00 Uhr SV Eintracht Hohenwarthe SV Eintracht Hohenwarthe SG Blau-Weiß Niegripp Niegripp 0 0 PUSH

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Kreisliga 1 - Burgenland

Harzliga 1

Heute, 19:00 Uhr SV Olympia Schlanstedt Schlanstedt SV Fortuna Dingelstedt Dingelstedt 19:00 PUSH

Harzliga 2

Heute, 19:00 Uhr SV Eintracht Derenburg Derenburg SV Concordia Harzgerode Harzgerode 19:00 live PUSH

Kreisklasse 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr SV Kaiserpfalz SV Kaiserpfalz SC Naumburg SC Naumburg III 18:30 PUSH

Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

1. Kreisklasse - Salzlandkreis

Heute, 19:00 Uhr Froser SV Anhalt Froser SV MTV Welsleben Welsleben II 19:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 18:00 Uhr SV Eintracht Salzwedel Salzwedel Post SV Stendal Post Stendal 18:00 PUSH

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 18:30 Uhr SV Lokomotive Aschersleben Aschersleben SV Stahl Thale Thale 18:30 PUSH

A-Junioren-Landesliga 3

A-Junioren-Landesliga 4

A-Junioren-Landesliga 5

