Allgemeines
Ab 18 Uhr LIVE: Der Saisonstart in vielen Spielklassen am Freitagabend

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Verbandsliga

Heute, 18:15 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
18:30live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 18:30 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
18:30live

Landesklasse 1

Heute, 18:30 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
18:30live

Landesklasse 2

Heute, 18:30 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
18:30live

Heute, 19:30 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
19:30live

Landesklasse 3

Heute, 18:30 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
18:30live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
19:00live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
19:00

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
19:00live

Landesklasse 6

Heute, 18:30 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
18:30live

Stadtoberliga Halle

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
18:30live

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
VSG Oppin
VSG OppinOppin
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
SV Beuna
SV BeunaBeuna
18:30live

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
SG Jeber-Bergf. / Serno
SG Jeber-Bergf. / SernoSG Jeber-Bergf.
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
18:30live

Stadtoberliga 2 - Magdeburg

Heute, 18:30 Uhr
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde III
18:30

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 18:15 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz II
18:15live

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
19:30live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
18:30live

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Heute, 18:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
18:00

Heute, 18:30 Uhr
SV Alemania Riestedt
SV Alemania RiestedtRiestedt
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg 1931 Osterhausen
SpVgg 1931 OsterhausenOsterhausen
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt
18:30live

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
19:00live

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
19:30live

Kreisoberliga Jerichower Land

Heute, 18:00 Uhr
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
0
0

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
SG Trinum/Kleinpaschleben
SG Trinum/KleinpaschlebenSG Trinum/Kleinpaschleben
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
18:30live

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
SG Balgstädt/BSC Laucha II
SG Balgstädt/BSC Laucha IISG Balgstädt/BSC Laucha II
18:00

Harzliga 1

Heute, 19:00 Uhr
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
SV Fortuna Dingelstedt
SV Fortuna DingelstedtDingelstedt
19:00

Harzliga 2

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Derenburg
SV Eintracht DerenburgDerenburg
SV Concordia Harzgerode
SV Concordia HarzgerodeHarzgerode
19:00live

Kreisklasse 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
SV Kaiserpfalz
SV KaiserpfalzSV Kaiserpfalz
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg III
18:30

Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 19:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
SG Walbeck/Sandersleben
SG Walbeck/SanderslebenSG Walbeck/Sandersleben
19:00live

1. Kreisklasse - Salzlandkreis

Heute, 19:00 Uhr
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben II
19:00

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 18:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
18:00

Heute, 18:30 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
18:30

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 18:30 Uhr
SV Lokomotive Aschersleben
SV Lokomotive AscherslebenAschersleben
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
18:30

Heute, 18:30 Uhr
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
18:30

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 18:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
18:30live

A-Junioren-Landesliga 4

Heute, 18:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
18:00

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 18:30 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
18:30

