 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lea

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Kreisliga
Kreisoberliga

Die Saison 2025/26 ist auf der Zielgeraden angekommen. Die letzten Entscheidungen der Spielzeit rücken näher. Schon am Freitagabend liefert der Blick in den Terminkalender ein buntes Programm: Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollt der Ball - mit dem Potenzial für Titel- und Abstiegsentscheidungen.

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Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 18:30 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
19:00live

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
19:15live

Heute, 19:30 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
19:30live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
19:00

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:00 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SV Spora
SV SporaSpora
19:00live

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben
19:00

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze II
19:30

Kreisoberliga Jerichower Land

Heute, 18:00 Uhr
DSG Eintracht Gladau
DSG Eintracht GladauGladau
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
18:00live

Heute, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
19:00live

Kreisliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
TSV Blau-Weiß 90 Prettin
TSV Blau-Weiß 90 PrettinPrettin
19:00live

Kreisliga Mansfeld-Südharz

Heute, 18:30 Uhr
BuSG Aufbau Eisleben
BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben II
18:30live

Kreisklasse 2 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
SV Hohenmölsen
SV HohenmölsenHohenmölsen
SV Eintracht Profen
SV Eintracht ProfenProfen II
18:30live

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
SG Wolferode / Siebigerode
SG Wolferode / SiebigerodeSG Wolferode
19:00

Heute, 19:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
SV Blau-Rot Zabenstedt
SV Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt
19:00live

1. Kreisklasse 1 - Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
SG Hohengöhren/Klietz II
SG Hohengöhren/Klietz IISG Hohengöhren/Klietz II
19:00

Stadtliga Freizeit - Magdeburg

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
19:30

Ü35-Stadtliga - Magdeburg

Heute, 18:30 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
18:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
19:30

Ü35-Stadtklasse - Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
19:00

Ü32-Kreisliga Altmark West

Heute, 18:30 Uhr
SG Schwiesau/Jeggau
SG Schwiesau/JeggauSG Schwiesau/Jeggau
SG Brunau/Vienau/Brietz
SG Brunau/Vienau/BrietzSG Brunau/Vienau/Brietz
18:30