Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

– Foto: Lea

Die Saison 2025/26 ist auf der Zielgeraden angekommen. Die letzten Entscheidungen der Spielzeit rücken näher. Schon am Freitagabend liefert der Blick in den Terminkalender ein buntes Programm: Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollt der Ball - mit dem Potenzial für Titel- und Abstiegsentscheidungen.