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Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick
Die Saison 2025/26 ist auf der Zielgeraden angekommen. Die letzten Entscheidungen der Spielzeit rücken näher. Schon am Freitagabend liefert der Blick in den Terminkalender ein buntes Programm: Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollt der Ball - mit dem Potenzial für Titel- und Abstiegsentscheidungen.
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