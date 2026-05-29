 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Schulze

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5

Nach dem überschaubaren Programm rund um den Finaltag der Amateur zu Pfingsten herrscht an diesem Wochenende wieder voller Betrieb in den Spielklassen von Sachsen-Anhalt. Dieser wird schon am Freitagabend eröffnet. Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollt in allerhand Ligen der Ball. Unter anderem könnte in der Landesklasse 5 die Frage nach dem Titelträger beantwortet werden. Der Blick auf alle Begegnungen des Abends.

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Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
19:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 18:30 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
0
0

Heute, 19:30 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
19:30live

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
19:00live

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
19:00live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SG Reußen
SG ReußenReußen
19:00

Landesklasse 6

Heute, 20:30 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
20:30live

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 18:30 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
0
1

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
18:30

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
SG Nessa / Teuchern
SG Nessa / TeuchernSG Nessa
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen
19:30live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SG Blau-Weiß Nudersdorf
SG Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf
0
0

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Heute, 18:30 Uhr
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
SG Thyratal
SG ThyratalSG Thyratal
1
0

Salzlandliga

Heute, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
19:00live

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen II
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
1
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Rieder
SV Grün-Weiß RiederRieder
TSV 1893 Langeln
TSV 1893 LangelnLangeln
0
0

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Blau-Gelb GoldbeckGoldbeck
19:00live

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
Diesdorfer SV 1873
Diesdorfer SV 1873Diesdorf
19:30

Bördeoberliga

Heute, 18:30 Uhr
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
0
1

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
SG Blau-Weiß Quellendorf
SG Blau-Weiß QuellendorfQuellendorf
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania II
0
0

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels II
0
1

Heute, 18:30 Uhr
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
SG Reichardtsw. / Markwerben
SG Reichardtsw. / MarkwerbenSG Reichardtsw.
18:30

Kreisliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig II
19:00live

Kreisliga Mansfeld-Südharz

Heute, 18:00 Uhr
BSC Blau-Weiß Ahlsdorf
BSC Blau-Weiß AhlsdorfAhlsdorf
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten II
18:00

Harzliga 1

Heute, 19:00 Uhr
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
TSV Germania 1990 Groß Quenstedt
TSV Germania 1990 Groß QuenstedtGr.Quenstedt
19:00

Harzliga 2

Heute, 18:30 Uhr
SG Darlingerode/Drübeck
SG Darlingerode/DrübeckSG Darlingerode/Drübeck II
SG Gernrode/Bad Suderode II
SG Gernrode/Bad Suderode IISG Gernrode/Bad Suderode II II
0
0

Kreisliga Jerichower Land

Heute, 18:15 Uhr
Wörmlitzer SV 90
Wörmlitzer SV 90WörmlitzerSV
VfL Gehrden
VfL GehrdenGehrden II
0
1

1. Kreisklasse 1 - Saalekreis

Heute, 18:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln II
SG Blösien/VfB Merseburg II
SG Blösien/VfB Merseburg IISG Blösien/VfB Merseburg II
0
0

Heute, 19:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau II
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
19:00live

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 18:00 Uhr
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
SV Teutonia 1920 Siersleben
SV Teutonia 1920 SierslebenSiersleben
2
0

Heute, 19:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal II
19:00live

1. Kreisklasse Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
ASV Weiß-Blau 01 Stendal
ASV Weiß-Blau 01 StendalW/B Stendal II
19:00

Stadtliga Ü35 Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
19:00live

Stadtklasse Ü35 Magdeburg

Heute, 18:30 Uhr
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SG Cracau / BSV 79
SG Cracau / BSV 79SG Cracau
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
19:00