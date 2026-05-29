Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht
Alle Ansetzungen des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick
Nach dem überschaubaren Programm rund um den Finaltag der Amateur zu Pfingsten herrscht an diesem Wochenende wieder voller Betrieb in den Spielklassen von Sachsen-Anhalt. Dieser wird schon am Freitagabend eröffnet. Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollt in allerhand Ligen der Ball. Unter anderem könnte in der Landesklasse 5 die Frage nach dem Titelträger beantwortet werden. Der Blick auf alle Begegnungen des Abends.
Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!