Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

– Foto: Wolfgang Schulze

Nach dem überschaubaren Programm rund um den Finaltag der Amateur zu Pfingsten herrscht an diesem Wochenende wieder voller Betrieb in den Spielklassen von Sachsen-Anhalt. Dieser wird schon am Freitagabend eröffnet. Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollt in allerhand Ligen der Ball. Unter anderem könnte in der Landesklasse 5 die Frage nach dem Titelträger beantwortet werden. Der Blick auf alle Begegnungen des Abends.