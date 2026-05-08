 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Bartaune

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 5
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Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
19:00live

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
19:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
19:30

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
19:15live

Landesklasse 1

Heute, 19:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
19:00live

Landesklasse 2

Heute, 18:30 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
18:30live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
19:00live

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 19:30 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
-
-
§ Urteil

Frauen-Regionalklasse 3

Heute, 19:30 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
19:30

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:15 Uhr
FV Merzien
FV MerzienMerzien
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
18:15

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen
19:00live

Mi., 13.05.2026, 19:00 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SV Spora
SV SporaSpora
19:00

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SV 1813 Dennewitz
SV 1813 DennewitzDennewitz
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
Malterhausener SV 1953
Malterhausener SV 1953Malterhausen
19:00

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Heute, 18:00 Uhr
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
SV Alemania Riestedt
SV Alemania RiestedtRiestedt
2
0

Heute, 18:00 Uhr
SpVgg 1931 Osterhausen
SpVgg 1931 OsterhausenOsterhausen
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
3
1

Salzlandliga

Heute, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
19:00live

Harzoberliga

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Rieder
SV Grün-Weiß RiederRieder
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
19:00live

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
19:00

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
MTV Beetzendorf
MTV BeetzendorfBeetzendorf
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SV Schwalbe Schwiesau
SV Schwalbe SchwiesauSchwiesau
19:30

Bördeoberliga

Heute, 18:00 Uhr
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz
Flechtinger SV
Flechtinger SVFlechtingen
0
1

Heute, 18:30 Uhr
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
Harbker SV Turbine
Harbker SV TurbineHarbker SV
18:30

Kreisoberliga Jerichower Land

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
18:30live

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen II
0
0

Kreisliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
ESV Bergwitz 05
ESV Bergwitz 05Bergwitz
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
18:30live

Kreisliga Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
0
0

Harzliga 1

Heute, 18:00 Uhr
SV Fortuna Dingelstedt
SV Fortuna DingelstedtDingelstedt
SV Eilsdorf
SV EilsdorfSV Eilsdorf
0
1
+Video

Harzliga 2

Heute, 18:30 Uhr
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt II
SG Gernrode/Bad Suderode II
SG Gernrode/Bad Suderode IISG Gernrode/Bad Suderode II II
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Hasselfelde
SV Grün-Weiß HasselfeldeHasselfelde
TuS Elbingerode
TuS ElbingerodeElbingerode
19:00live

Kreisliga Altmark Ost

Heute, 18:00 Uhr
SV Rot-Weiß Werben
SV Rot-Weiß WerbenWerben
Schinner SV/Möringen II
Schinner SV/Möringen IISchinner SV/Möringen II
2
0

Kreisklasse Kleinfeld Meisterrunde - Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
18:30

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
19:00

Heute, 19:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SG Dessau 05 / Kochstedt
SG Dessau 05 / KochstedtSG Dessau 05
19:00

A-Junioren-Landesliga 2

So., 31.05.2026, 11:00 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
11:00

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 18:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
0
0

Heute, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
19:00live

Ü35-Stadtliga Magdeburg

Heute, 18:30 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SG Zukunft MD / Sudenburg
SG Zukunft MD / SudenburgSG Zukunft MD
18:30

Heute, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
19:30

Ü35-Stadtklasse Magdeburg

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SG Cracau / BSV 79
SG Cracau / BSV 79SG Cracau
SV Aufbau Empor Ost
SV Aufbau Empor OstEmpor Ost
19:00

Ü32-Kreisliga Altmark West

Heute, 18:30 Uhr
SG Jävenitz/Letzlingen/Lindstedt
SG Jävenitz/Letzlingen/LindstedtSG Jävenitz/Letzlingen/Lindstedt
SG Brunau/Vienau/Brietz
SG Brunau/Vienau/BrietzSG Brunau/Vienau/Brietz
18:30