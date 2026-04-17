 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sportfotografie Brückner

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
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Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
19:00live

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
19:15live

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
19:00live

Landesklasse 4

Heute, 18:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
18:00

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
19:00live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
19:00live

Heute, 19:15 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
19:15live

Landesklasse 6

Heute, 20:30 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
20:30live

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
19:00live

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 18:45 Uhr
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
18:45

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 18:15 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
18:15

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:15 Uhr
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
1
0

Heute, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
19:00live

Salzlandliga

Heute, 18:00 Uhr
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
2
1

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
19:00

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:00 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
TSV Adler Jahrstedt
TSV Adler JahrstedtJahrstedt
19:00

Kreisliga Nord - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst II
SG Grün-Weiß Dessau
SG Grün-Weiß DessauGW Dessau
18:30live

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs. II
0
0

Harzliga 1

Heute, 18:30 Uhr
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
SV Eilsdorf
SV EilsdorfSV Eilsdorf
18:30live

2. Kreisklasse - Salzlandkreis

Heute, 18:00 Uhr
SG Preußlitz/Peißen II
SG Preußlitz/Peißen IISG Preußlitz/Peißen II
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten II
1
0

Stadtliga Kleinfeld - Magdeburg

Heute, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
19:30

Heute, 20:30 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
20:30

Kreisklasse Kleinfeld - Meisterrunde Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
18:30

Kreisklasse Kleinfeld - Platzierungsrunde Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
SG Cracau / BSV 79
SG Cracau / BSV 79SG Cracau
18:30

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 18:30 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
18:30live

Heute, 19:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
Abgesagt

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
18:30

Heute, 18:45 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
18:45live

Heute, 19:30 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
19:30