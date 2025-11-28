 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Sportfotografie Brückner

Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 5
Landesklasse 3
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
19:00live

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
19:00live

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
19:00live

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
19:00live

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
19:00live

Stadtoberliga Magdeburg - Meisterrunde

Heute, 19:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen II
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
19:00live

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
19:30live

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SG Blau-Weiß Nudersdorf
SG Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf
0
1

Harzoberliga

Heute, 18:00 Uhr
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen II
18:00

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
19:00

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
FC Jübar/Bornsen
FC Jübar/BornsenJübar-Born.
19:30live

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
VfB Preußen Greppin
VfB Preußen GreppinGreppin
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
19:00live

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SG Reichardtsw. / Markwerben
SG Reichardtsw. / MarkwerbenSG Reichardtsw.
1
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SG Wengelsdorf / Zorbau
SG Wengelsdorf / ZorbauSG Wengelsdorf II
18:30

Kreisliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
19:00

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken II
19:00live

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 18:30 Uhr
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgWolfsburg
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
18:30

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 18:30 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
0
1

