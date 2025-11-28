Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen SSC Weißenfels SSC Weißenfels 19:00 live PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben SV Stahl Thale Thale 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD II SV Arminia 53 Magdeburg Arminia MD 19:00 live PUSH

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt II SV Langenstein Langenstein 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr MSC Preussen Magdeburg MSC Preussen II Germania Olvenstedt Olvenstedt 19:00 live PUSH

Kreisoberliga Burgenland

Kreisoberliga Wittenberg

Harzoberliga

Heute, 18:00 Uhr SV Germania Neinstedt Neinstedt SV 1890 Westerhausen Westerhausen II 18:00 PUSH

Kreisoberliga Altmark Ost

1. Altmark-West-Liga

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr VfB Preußen Greppin Greppin SG Ramsin Ramsin 19:00 live PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Gölzau Gölzau FC Stahl Aken Aken II 19:00 live PUSH

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 18:30 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg Hallescher FC HallescherFC 18:30 PUSH

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 18:30 Uhr Möckeraner Turnverein MöckeranerTV SV Union Heyrothsberge Heyrothsb. 0 1 PUSH

