Ab 18 Uhr LIVE: Das volle Programm am Freitagabend in der Übersicht

Heute, 19:30 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD 1 0 PUSH

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr Oscherslebener SC Oschersleben Ummendorfer SV Ummendorf 0 0 PUSH

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania VfB Gräfenhainichen Gräfenhain. 0 1 PUSH

Landesklasse 1

Heute, 19:00 Uhr Burger BC Burger BC SV 51 Langenapel Langenapel 3 0 PUSH

Landesklasse 2

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr SV Seegrehna Seegrehna SG Empor Waldersee Waldersee 0 1 PUSH

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr SV Eintracht Lüttchendorf Lüttchendorf MSV Eisleben MSV Eisleben 0 1 PUSH

Stadtoberliga Halle

Heute, 18:00 Uhr ESV Herrengosserstedt Herrengoss. SV Kretzschau Kretzschau 5 2 PUSH

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:15 Uhr FC Grün-Weiß Piesteritz Piesteritz II Oranienbaumer SV Hellas 09 Oranienbaum 2 1 PUSH

Heute, 19:00 Uhr SV Grün-Weiß Wörlitz Wörlitz SV Allemannia Jessen Jessen II 1 2 PUSH

Heute, 19:00 Uhr Osterburger FC Osterburg II SV Blau-Gelb Goldbeck Goldbeck 0 1 PUSH

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr FSV Eiche Mieste Mieste SV Wacker Lindstedt Lindstedt 19:30 PUSH

Kreisliga 1 - Saalekreis

Harzliga 2

Heute, 19:30 Uhr SC 1923 Benneckenstein Benneckenst. TuS Elbingerode Elbingerode 1 0 PUSH

Bördeliga

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

2. Kreisklasse - Salzlandkreis

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 18:30 Uhr Dessauer SV 97 DSV 97 NSG Gräfenhainichen NSG Gräfenhainichen 1 1 PUSH

A-Junioren-Landesliga 5

