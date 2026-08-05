 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Das Programm am Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages vom Regionalligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Kevin Gehring

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Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 5
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Testspiele

Heute, 18:00 Uhr
FC Galaxy Wolfen
FC Galaxy WolfenFC Galaxy
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
0
1

Heute, 18:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
1
2

Heute, 18:30 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
1
0

Heute, 18:30 Uhr
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
0
2

Heute, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
JSG Schöningen
JSG SchöningenJSG Schöningen
18:30

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
19:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben II
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt II
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Schwalbe Schwiesau
SV Schwalbe SchwiesauSchwiesau
SV Kloster Neuendorf
SV Kloster NeuendorfNeuendorf
19:00

Börde-Supercup

Heute, 19:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
19:00

Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie Leipzig
Hallescher FC
Hallescher FCHallescher FC
19:00live