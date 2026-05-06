 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Ab 18 Uhr LIVE: Das Programm am Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ansetzungen und Liveticker des Tages von der Humanas-Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Phillip Stanke

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 3
Stadtoberliga
Stadtliga
1. Bördekreisklasse 1
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Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 19:30 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
19:30

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 18:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
18:00live

Landesklasse 3

Heute, 18:30 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
18:30live

Stadtoberliga Halle

Heute, 18:30 Uhr
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
18:30live

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
SV Rotation Halle
SV Rotation HalleRotation
18:30

Stadtliga Halle

Heute, 18:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg II
SV Dautzsch
SV DautzschDautzsch
18:00live

Heute, 18:00 Uhr
Post TSV Halle
Post TSV HallePost Halle
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau III
18:00

1. Kreisklasse 1 - Börde

Heute, 18:30 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe II
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz II
Abgesagt

Stadtliga Kleinfeld - Magdeburg

Heute, 19:30 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
19:30

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 19:00 Uhr
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
JSG Irxleben/ NiederndodelebenJSG Irxleben/ Niederndodeleben
Ohre Spetze
Ohre SpetzeOhre Spetze
19:00